Ćeranić: Sastanak sa Orbanom - potvrda podrške Srpskoj

SRNA

26.11.2025

13:48

Ћеранић: Састанак са Орбаном - потврда подршке Српској

Dekan Fakulteta bezbjednosti Univerziteta u Banjaluci Predrag Ćeranić ocijenio je za Srnu da je današnji sastanak delegacije Republike Srpske sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Budimpešti potvrda da Mađarska nastavlja da podržava Srpsku u političkom i ekonomskom smislu.

"Orban je pokazao da je prijatelj, da Mađarska podržava, kako Srbiju, tako i Republiku Srpsku i ovo je kontinuitet te saradnje", rekao je Ćeranić.

Ćeranić je ukazao da predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u posjeti Budimpešti boravi sa vršiocem dužnosti predsjednika Republike Srpske Anom Trišić Babić i ministrom za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Sinišom Karanom koji je budući predsjednik Srpske, što je još jedna potvrda nastavka institucionalne, ali i svake druge saradnje sa Mađarskom.

"To znači da će kontinuitet saradnje sa Mađarskom i pomoć koju ta zemlja pruža Republici Srpskoj u političkom i ekonomskom smislu biti i dalje nastavljena", naglasio je Ćeranić

Predrag Ćeranić

