Vladika Lukijan: Za nas je praznik kada dođu naši ljudi iz Srpske

26.11.2025

12:22

Владика Лукијан: За нас је празник када дођу наши људи из Српске
Foto: ATV

Kada nam dođu gosti iz naše matične zemlje, naše Republike Srpske, to je onda za nas Srbe ovde u Mađarskoj crveno slovo, odnosno praznik, i u to ime su uvek dobrodošli Milorad Dodik kao lider Srba iz tih krajeva i naš budući predsjednik, odnosno izabrani predsjednik Siniša Karan, istakao je Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit budimski Lukijan.

"Velika je čast svaki put da kada dođu naši ljudi iz matice, a to podrazumijeva ne samo Srbiju nego i Republiku Srpsku, da obiću srpsku manjinu u Mađarskoj. Uvijek imamo o čemu da razgovaramo", rekao je mitropolit Lukijan novinarima u Tekelijanumu u Budimpešti nakon sastanka sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom i novoizabranim predsjednikom Srpske Sinišom Karanom.

Rekao je da u Mađarskoj ima dosta srpske omladine i radnika koji su došli iz raznih krajeva, ostavili svoje porodice i sada ovdje uče, rade, žive.

Milorad Dodik

Mađarska

Siniša Karan

