Bliži se "crni petak": MUP Srpske izdao upozorenje građanima

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) upozorio je građane zbog "crnog petka" koji predstoji, te su dali niz savjeta svima koji budu kupovali tokom dana sniženja.
Oni su pozvali građane da budu dodatno oprezni, a ovo su njihovi savjeti:
Izbjegavajte sumnjive onlajn ponude
Ne unosite lične podatke na neprovjerenim sajtovima
Provjerite da li je internet stranica bezbjedna (https)
Čuvajte novčanike i lične stvari u gužvi
Prijavite svaku sumnjivu aktivnost
Olivije Zimonja, načelnik Odjeljenja za visokotehnološki kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, rekao je da je prilikom kupovine putem internet stranica jako važno utvrditi autentičnost same stranice.
"Jako je važno pročitati komentare, recenzije na tu stranicu, ali osim samih komentara utvrditi da li su ti komentari autentični, da li su napisani od stvarnih osoba ili su i oni dio obmane koju vrlo često koriste izvršioci krivičnih djela. Nešto što je takođe karakteristično, što smo ranije imali u praksi jeste da te stranice izgledaju vrlo vjerodostojno. Ono što je najkarakterističnije jeste da su ti artikli dosta jeftiniji. Kao prvi indikator, dakle, može poslužiti cijena", objasnio je Zimonja.
On je dodao da je jako važno koristiti kartice koje nisu vezane za tekuće račune, te da na njima imamo iznos samo onoliki koliki nam je potreban za određenu kupovinu.
