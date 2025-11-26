Egić: Defile u Srebrenici je provokacija po direktivi iz Sarajeva

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić izjavio je da je obilježavanje zakonski neutemeljenog praznika na teritoriji Republike Srpske 25. novembra - takozvanog dana državnosti BiH provokacija koja se godinama sprovodi po direktivi iz Sarajeva.

Egić je istakao da je defile u Srebrenici, gdje se jasno na fotografijama vide učesnici, od kojih neki ogrnuti ratnim zastavama takozvane Armije BiH, evidentno bio pokušaj izazivanja incidenta, što akterima ovog događaja nije pošlo za rukom, saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

"Kao ministar rada i boračko-invalidske zaštite oštro osuđujem isticanje ratnih obilježja i pozivam bošnjačku političku elitu da prestanu sa huškačkom retorikom, naročito prilikom neustavnih i takozvanih praznika", rekao je Egić.

Srebrenički Bošnjaci, predvođeni sunarodnicima iz opštinske vlasti i ustanova juče su prodefilovali kroz centar Srebrenice, pri čemu su osim zastavica BiH, viđene i ratne zastave takozvane Armije BiH.

Pojedine djevojčice bile su tokom defilea provokativno ogrnute ratnim zastavama takozvane Armije BiH pod kojim su u posljednjem ratu činjeni zločini nad Srbima.

Bivši Dan ZAVNOBiH-a 25. novembar obilježava se kao takozvani dan državnosti u dijelu FBiH koji je većinski naseljen bošnjačkim stanovništvom, dok ga Hrvati ne obilježavaju kao praznik.

Na nivou BiH nema zakona o praznicima, pa su u entitetima na snazi zakoni o praznicima Republike Srpske i FBiH.

Republika Srpska slavi 9. januar kao Dan Republike i 21. novembar kao Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.