Porodica koja je preminula tokom odmora najvjerovatnije otrovana pesticidom

Četvoročlana njemačka porodica turskog porijekla, koja je preminula tokom odmora u Istanbulu, vjerovatno je otrovana gasom iz pesticida koji je korišten protiv insekata u njihovom hotelu, navodi se u preliminarnom izvještaju sa obdukcije.

Izvještaj predat tužilaštvu pokazuje da je na peškirima, maskama i uzorcima briseva uzetim iz različitih dijelova hotelske sobe prisutan gas fosfin, metabolit insekticida, javila je agencija Anadolija.

Obdukcija je potvrdila da porodica nije otrovana hranom, čime su isključene početne sumnje na ulične restorane koje su članovi porodice koristili tokom obilaska grada.

Porodica Boček stigla je iz Njemačke i odsjela u hotelu u istanbulskom okrugu Fatih. Članovi porodice su se 12. novembra razboljeli i otišli taksijem u bolnicu, a potom se vratili u hotel.

Sljedećeg dana su se ponovo razboljeli i prevezeni su u bolnicu kolima hitne pomoći.

Djeca uzrasta šest i tri godine preminula su tog dana. Njihova majka preminula je 14. novembra, a otac 17. novembra.

Ovi smrtni slučajevi pojačali su zabrinutost zbog bezbjednosnih standarda u hotelima i podstakli pozive za stroži nadzor.