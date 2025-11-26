Logo
Large banner

Porodica koja je preminula tokom odmora najvjerovatnije otrovana pesticidom

Izvor:

SRNA

26.11.2025

11:03

Komentari:

0
Породица која је преминула током одмора највјероватније отрована пестицидом
Foto: Pixabay

Četvoročlana njemačka porodica turskog porijekla, koja je preminula tokom odmora u Istanbulu, vjerovatno je otrovana gasom iz pesticida koji je korišten protiv insekata u njihovom hotelu, navodi se u preliminarnom izvještaju sa obdukcije.

Izvještaj predat tužilaštvu pokazuje da je na peškirima, maskama i uzorcima briseva uzetim iz različitih dijelova hotelske sobe prisutan gas fosfin, metabolit insekticida, javila je agencija Anadolija.

Policija

Svijet

Detalji horora u Grčkoj: Ubila svekrvu dok je izgovarala "Oče naš"

Obdukcija je potvrdila da porodica nije otrovana hranom, čime su isključene početne sumnje na ulične restorane koje su članovi porodice koristili tokom obilaska grada.

Porodica Boček stigla je iz Njemačke i odsjela u hotelu u istanbulskom okrugu Fatih. Članovi porodice su se 12. novembra razboljeli i otišli taksijem u bolnicu, a potom se vratili u hotel.

Sljedećeg dana su se ponovo razboljeli i prevezeni su u bolnicu kolima hitne pomoći.

Djeca uzrasta šest i tri godine preminula su tog dana. Njihova majka preminula je 14. novembra, a otac 17. novembra.

DANIJEL-EGIĆ-130925

Republika Srpska

Egić: Defile u Srebrenici je provokacija po direktivi iz Sarajeva

Ovi smrtni slučajevi pojačali su zabrinutost zbog bezbjednosnih standarda u hotelima i podstakli pozive za stroži nadzor.

Podijeli:

Tagovi:

trovanje

turisti

Turska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тужан епилог потраге: Пронађена тијела нестале Ане (20) и њеног пријатеља

Hronika

Tužan epilog potrage: Pronađena tijela nestale Ane (20) i njenog prijatelja

1 d

0
Додик и Каран са митрополитом будимским Лукијаном

Republika Srpska

Dodik i Karan sa mitropolitom budimskim Lukijanom

1 d

0
Којић: Провокације у Сребреници с циљем подизања тензија

Republika Srpska

Kojić: Provokacije u Srebrenici s ciljem podizanja tenzija

1 d

1
Тришић Бабић: Сарадња Српске и Мађарске прераста у стратешко партнерство

Republika Srpska

Trišić Babić: Saradnja Srpske i Mađarske prerasta u strateško partnerstvo

1 d

0

Više iz rubrike

Детаљи хорора у Грчкој: Убила свекрву док је изговарала "Оче наш"

Svijet

Detalji horora u Grčkoj: Ubila svekrvu dok je izgovarala "Oče naš"

1 d

0
Ресторан одбија да услужи госте који су сами

Svijet

Restoran odbija da usluži goste koji su sami

1 d

0
Бивши запослени годинама примали плате

Svijet

Bivši zaposleni godinama primali plate

1 d

1
Мама убила дјецу, тијела пронађена у коферима: Стигла је заслужена казна

Svijet

Mama ubila djecu, tijela pronađena u koferima: Stigla je zaslužena kazna

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

23

Hapšenje u Kalesiji zbog napada na složbenolice

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner