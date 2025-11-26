Logo
Dodik i Karan sa mitropolitom budimskim Lukijanom

26.11.2025

10:45

Додик и Каран са митрополитом будимским Лукијаном
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan sastali su se Budimpešti sa njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom budimskim Lukijanom.

Srpska će pomoći izgradnju smještajnih kapaciteta za učenike i studente

Dodik je najavio da će Republika Srpska pomoći da se u okviru Eparhije budimske izgrade smještajni kapaciteti za učenike i studente koji su izrazili želju da se školuju u Budimpešti.

"U Mađarsku dolazi značajan broj djece iz Republike Srpske koji žele da se školuju u ovoj zemlji i mi ćemo pomoći da im se obezbijedi smještaj u kojem mogu da borave do kraja svog školovanja", istakao je Dodik nakon sastanka sa Njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom budimskim Lukijanom u Budimpešti.

On je podsjetio da u ovom gradu postoji Srpski obrazovni centar "Nikola Tesla" u kojem se školuju djeca iz Srbije i Srpske.

Podsjećamo, delegacija Srpske koju čine v.d predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan i lider SNSD-a Milorad Dodik borave u Budimpešti, a ranije su se sastali i sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

Nakon sastanka sa Orbanom, Dodik je poručio da su održali jedan uspješan i dobar sastanak na koji su navikli u Budimpešti. Karan je dodao da je saradnja Mađarske i Srpske prepoznata u mnogim segmentima, te da će nastaviti da se razvija. Trišić Babić je rekla da je saradnja Srpske i Mađarske podignuta na viši nivo i da je otvorena tema strateškog partnerstva.

