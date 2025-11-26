Logo
Karan: Saradnja Mađarske i Srpske prepoznata u mnogim segmentima

ATV

26.11.2025

10:27

Каран: Сарадња Мађарске и Српске препозната у многим сегментима
Foto: ATV

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan poručio je nakon sastanka delegacije Republike Srpske sa premijerom Mađarske da je saradnja Mađarske i Srpske prepoznata u mnogim segmentima, te da će nastaviti da se razvija.

On je istakao da je posebna čast naći se u delegaciji na sastanku sa Orbanom.

Karan je dodao da je saradnja Mađarske i Srpske prepoznata u mnogim segmentima, te da će se razvijati i u drugim pravcima.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik nakon susreta sa Orbanom: Potvrdili smo naš najviši nivo strateške saradnje

"Mađarska ostaje strateški prijatelj, naš odnos je potpuno rasterećen. Ovo je bila sjajna posjeta i nadam se da će buduća vremena u svakom pogledu ti odnosi biti još jači", poručio je Karan.

Делегација Српске у Мађарској

Republika Srpska

Delegacija Srpske sa premijerom Orbanom u Budimpešti

