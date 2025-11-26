Karan: Saradnja Mađarske i Srpske prepoznata u mnogim segmentima

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan poručio je nakon sastanka delegacije Republike Srpske sa premijerom Mađarske da je saradnja Mađarske i Srpske prepoznata u mnogim segmentima, te da će nastaviti da se razvija.

On je istakao da je posebna čast naći se u delegaciji na sastanku sa Orbanom.

Karan je dodao da je saradnja Mađarske i Srpske prepoznata u mnogim segmentima, te da će se razvijati i u drugim pravcima.

"Mađarska ostaje strateški prijatelj, naš odnos je potpuno rasterećen. Ovo je bila sjajna posjeta i nadam se da će buduća vremena u svakom pogledu ti odnosi biti još jači", poručio je Karan.