Poslanici NSRS o drugom rebalansu budžeta

26.11.2025

07:21

Komentari:

0
Посланици НСРС о другом ребалансу буџета
Foto: ATV

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi po hitnom postupku trebalo da bude razmatran Prijedlog drugog rebalansa budžeta Srpke za ovu godinu, biće održana danas u Banjaluci.

Vlada Republike Srpske ranije je utvrdila drugi rebalans budžeta, prema kojem budžetski okvir iznosi 6,75 milijardi KM i za 260 miliona KM je veći od prvog rebalansa iz juna /6,49 milijardi KM/.

odron

Društvo

Zbog odrona zatvorena dionica magistralnog puta u BiH

U vezi s tim, budžetski prihodi biće ostvareni u iznosu od 5,472 milijarde KM i veći su za 1,2 odsto u odnosu na prvi rebalans, dok su poreski prihodi pet milijardi KM i veći su za 1,7 odsto u odnosu na prvi rebalans.

Na predloženom dnevnom redu su i Prijedlog zakona o izmjenama zakona o izvršenju budžeta Srpske za ovu godinu, koji će biti razmatran po hitnom postupku, kao i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Srpske za ovu godinu.

O navedenim tačkama dnevnog reda vodiće se objedinjena rasprava.

невријеме киша

Društvo

Ciklon donosi kišu i snijeg, spremite se na zahlađenje

Početak posebne sjednice, 28. po redu, počinje u 10.00 časova.

NSRS

posebna sjednica

Komentari (0)
