Tramp: Rusija je superiorna - Ukrajina mora da prihvati mirovni sporazum

Kijev mora da prihvati dogovor sa Moskvom, jer Rusija, u pogledu vojske, brojčano nadmašuje Ukrajinu, izjavio je šef Bijele kuće Donald Tramp.

- Ovaj rat može trajati godinama. Rusija ima mnogo više ljudi, mnogo više vojnika. Mislim da, ako Ukrajina može da postigne dogovor - to je dobro. Iskreno, mislim da je to dobro za obje strane. Ukrajina je mnogo manja brojčano - istakao je on.

Tramp je pretpostavio da će Moskva u narednih nekoliko mjeseci preuzeti kontrolu nad onim teritorijama koje Kijev treba da ustupi.

Takođe je izrazio mišljenje da ustupci koje bi Rusija trebalo da prihvati mogu biti prekid vatre i odustajanje od daljeg napredovanja trupa. Naveo je da u pregovorima postoji napredak, uključujući i sa Moskvom.

Donald Tramp je istakao da je broj tačaka u predloženom mirovnom planu Vašingtona za Ukrajinu smanjen sa 28 na 22.

Predsjednik SAD je precizirao da za njega ne postoji krajnji rok za rješavanje sukoba, ali očekuje da Kijev uskoro prihvati dogovor. Na pitanje da li i dalje važi ranije navedeni rok u kojem bi Ukrajina trebalo da potpiše sporazum, odgovorio je: "Oni (Kijev) su rekli da će to biti u skorijoj budućnosti".

Tramp je saopštio da će naredne nedjelje biti održan sastanak specijalnog izaslanika američkog predsjednika za Ukrajinu Stiva Vitkofa sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.