Počeo proces: Ujedinjene nacije će dobiti novog generalnog sekretara

Izvor:

SRNA

25.11.2025

22:30

Почео процес: Уједињене нације ће добити новог генералног секретара
Foto: Tanjug/AP/Pool/Charly Triballeau/

Proces izbora novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija zvanično je počeo danas, kada su države članice zamoljene da nominuju kandidate koji će preuzeti tu funkciju od 1. januara 2027. godine.

U zajedničkom pismu Savjet bezbjednosti od 15 članica i predsjednik Generalne skupštine od 193 članice pozvali su na nominacije, označavajući početak trke za zamjenika Antonija Guteresa.

"Sa žaljenjem konstatujući da nijedna žena nikada nije obavljala funkciju generalnog sekretara i uvjerene u potrebu da se garantuju jednake mogućnosti za žene i muškarce u dobijanju pristupa višim pozicijama odlučivanja, članice se ohrabruju da ozbiljno razmotre nominovanje žena kao kandidatkinja", navodi se u pismu.

Savjet bezbjednosti formalno će preporučiti kandidata Generalnoj skupštini za izbor 10. generalnog sekretara UN kasnije naredne godine.

Među javno proglašenim kandidatima za tu funkciju su bivši predsjednik Čilea Mišel Bašele, bivši potpredsjednik Kostarike Rebeka Grinspan i argentinski diplomata Rafael Grosi.

Na kraju, pet stalnih članica savjeta sa pravom veta - Sjedinjene Države, Rusija, Velika Britanija, Kina i Francuska - moraju se dogovoriti o kandidatu.

Savjet bezbjednosti UN

