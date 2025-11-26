Poplave u Bugojnu, voda ugrozila kuće

Na području Bugojna sinoć je došlo do izlijevanja rijeke, a nekoliko kuća je poplavljeno, dok su neke i dalje ugrožene.

Prema informacijama portala Bugojno danas, na ulazu u Poriče bio je zastoj.

- Kod Opštine nabujala rijeka Poričnica, prijeti poplava podrumima obližnjih zgrada. U Poriču se rijeka izlila na cestu - poručili su i objavili snimak.

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo juče je objavila prognozu vanrednog hidrološkog stanja za period od 25. do 27. novembra 2025. godine. Kako su naveli, zbog prognoziranih obilnijih padavina na području Hercegovine, zapadne i centralne Bosne, očekuje se porast vodostaja na većem dijelu vodnog područja rijeke Save u Federaciji BiH.

U naredna tri dana prognozirano je vanredno hidrološko stanje na većem dijelu vodnog područja rijeke Save u FBiH. Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje Unsko-sanskog, Kantona 10, Srednjobosanskog, Zeničko-dobojskog i Kantona Sarajevo, navedeno je u saopštenju.