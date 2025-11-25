Poznato kad kreće isplata: Opština daje jednokratnu pomoć penzionerima

Opština Banovići je ove godine izdvojila 30 hiljada KM iz budžeta za Centar za socijalni rad Banovići s ciljem pružanja pomoći penzionerima koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji.

Sredstva su namijenjena penzionerima koji žive sami i nemaju podršku članova domaćinstva.

Ukupno 600 penzionera ostvarilo je pravo na ovu jednokratnu novčanu pomoć. Radi se o najugroženijim licima treće životne dobi kojima je ovakav vid podrške od posebnog značaja.

Načelnik Opštine Banovići, Mehmed Hasanović, donio je odluku o prebacivanju sredstava Centru za socijalnu rad Banovići kako bi se osiguralo da pomoć stigne u što kraćem roku.

Realizaciju isplate će vršiti Centar za socijalni rad Banovići i isplate počinju u prvoj sedmici mjeseca decembra.

"Penzioneri su jedna od kategorija koja je uvijek na najvećem udaru svakog poskupljenja i promjena cijena. Veliki broj njih ima minimalne penzije, što je nedovoljno da se pokriju svi životni troškovi. Ono što smo sa Udruženjem penzionera definisali jeste da imamo veliki broj penzionera koji nemaju niti jednog živog srodnika, što je još jedna otežavajuća okolnost. Tako su se birale najugroženije kategorije, da bi se u bar nekoj mjeri pružila jedna vrsta pomoći", kazao je načelnik Hasanović.

Navodi da se ovi iznosi planiraju povećati već sljedeće godine.

Opština Banovići će, najavljuju, i u narednom periodu nastaviti sprovoditi aktivnosti kojima se unapređuje socijalna zaštita i pruža podrška najranjivijim kategorijama stanovništva.