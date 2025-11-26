Logo
Slavimo Svetog Jovana Zlatoustog: Vjeruje se da treba uzeti knjigu u ruke

Izvor:

Kurir

26.11.2025

07:04

Славимо Светог Јована Златоустог: Вјерује се да треба узети књигу у руке
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obeležavaju praznik posvećen sjećanju na Svetog Jovana Zlatoustog, velikog svetitelja i reformatora koji je poznat i kao najčuveniji propovednik u istoriji crkve.

Sveti Jovan Zlatousti bio je carigradski patrijarh i jedan od tri Sveta jerarha. Autor je knjige “O sveštenstvu”, a zbog svojih izuzetnih govorničkih sposobnosti dobio je nadimak “Zlatousti”. Danas se cijeni u cijelom hrišćanskom svijetu, a kažu da je za života bio omiljen među običnim svijetom, kom se rado obraćao i tumačio Sveto pismo.

Sveti Jovan Zlatousti je bio veliki borac protiv jeretika, a često je propovedao o ličnoj i društvenoj etici, braneći siromašne i izrabljivane, a osuđujući bogate i one koji drže vlast.

Смеће-плажа-Дубровник-26112025

Region

Tone smeća zatrpale plaže u Dubrovniku

Poslije sukoba sa caricom Evdoksijom, prognan je u mesto Koman u Jermeniji gdje je umro 407. godine. Njegove mošti su krstaši 1204. odneli iz Carigrada u Rim, gdje su počivale sve dok 2004. dogovorom nisu ponovo vraćene u današnji Istanbul.

U mnogim srpskim porodicama, ovaj svetac slavi se kao krsna slava, a pošto je u pitanju jedan od najučenijih svetitelja, danas bi obavezno trebalo da uzmete u ruke neku knjigu i pročitate bar nekoliko rečenica.

U nekim krajevima Srbije još se i danas veruje da na današnji dan žene ne smeju da u ruke uzimaju vunicu, konac ili igle, jer Jovan Zlatousti ne želi da one na njegov praznik rade, već da se umjesto materijalnom posvete duhovnom radu, piše Kurir.

