Slavimo Svetog Jovana Zlatoustog: Vjeruje se da treba uzeti knjigu u ruke

Izvor:
Kurir
26.11.2025
07:04
Komentari:0
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obeležavaju praznik posvećen sjećanju na Svetog Jovana Zlatoustog, velikog svetitelja i reformatora koji je poznat i kao najčuveniji propovednik u istoriji crkve.
Sveti Jovan Zlatousti bio je carigradski patrijarh i jedan od tri Sveta jerarha. Autor je knjige “O sveštenstvu”, a zbog svojih izuzetnih govorničkih sposobnosti dobio je nadimak “Zlatousti”. Danas se cijeni u cijelom hrišćanskom svijetu, a kažu da je za života bio omiljen među običnim svijetom, kom se rado obraćao i tumačio Sveto pismo.
Sveti Jovan Zlatousti je bio veliki borac protiv jeretika, a često je propovedao o ličnoj i društvenoj etici, braneći siromašne i izrabljivane, a osuđujući bogate i one koji drže vlast.
Region
Tone smeća zatrpale plaže u Dubrovniku
Poslije sukoba sa caricom Evdoksijom, prognan je u mesto Koman u Jermeniji gdje je umro 407. godine. Njegove mošti su krstaši 1204. odneli iz Carigrada u Rim, gdje su počivale sve dok 2004. dogovorom nisu ponovo vraćene u današnji Istanbul.
U mnogim srpskim porodicama, ovaj svetac slavi se kao krsna slava, a pošto je u pitanju jedan od najučenijih svetitelja, danas bi obavezno trebalo da uzmete u ruke neku knjigu i pročitate bar nekoliko rečenica.
U nekim krajevima Srbije još se i danas veruje da na današnji dan žene ne smeju da u ruke uzimaju vunicu, konac ili igle, jer Jovan Zlatousti ne želi da one na njegov praznik rade, već da se umjesto materijalnom posvete duhovnom radu, piše Kurir.
Najnovije
Najčitanije
14
01
13
53
13
52
13
49
13
40
Trenutno na programu