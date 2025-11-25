Porast nasilja nad ženama, učestalo je i digitalno nasilje

Godinama su izložene različitim vrstama nasilja, psihičkom, ekonomskom, koje najčešće eskalira u fizičko, a fizičko sve brže dovede do ubistva.

Žene žrtve nasilja, najčešće progovaraju tek kada su satjerane u ćošak ili je neki stresogeni događaj okidač, poput ubistva Aldine Jahić u Mostaru. Mnogo ih je, mada rijetko govore u javnosti, uglavnom zbog straha od nasilnika.

"Godinama sam trpjela, mislio je da neću reagovati kad je javne scene pravio kad je javne scene pravio nazivajući me pogrdnim imenima. S obzirom da imam djecu nisam mogla da trpim, jer su mi djeca mogla doći u situaciju da počine krivično djelo", kaže žena iz Mostara.

Niste same, poručuju već tri decenije iz Fondacije Udružene žene. Brinuli su kažu, hiljadu i 4 žene i tu su sigurne, sklonjene od nasilnika ukoliko je potrebno i do godinu dana. Većina žena se za to vrijeme ekonomski osamostali. Zanemarljiv je broj onih koji se vraćaju u pakleni dom.

"Za prvih 10 mjeseci ove godine zbrinuta je 31 osoba, odnosno 14 žena i 17 djece. U ovoj godini je zbrinuto i 3 djece koji su žrtve nasilja svojih očeva. Najčešće imaju između 30 i 40 godina", rekla je Marija Kaurin, pravna savjetnica, fondacija Udružene žene

SOS telefon 1264 zazvoni 3 do 4 puta dnevno, mada nesumnjivo ima potrebe da to bude i češće. Tortura se seli i na internet.

"Krivični zakon RS je izmjenama i dopunama zakona iz 2023. prepoznao 2 nova krivična djela koja upravo predviđaju to- neovlašteno objavljivanje tuđeg snimka, portreta ili spisa kao i zloupotreba tuđih fotografija kao i polno uznemiravanje putem društvenih mreža što je jako izraženo prema ženama u javnom i političkom životu", kaže Maja Vekić, direktor Centra za jednakost i ravnopravnost.

"Ministarstvo pravde je organizovalo u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca dodatnu edukaciju sudija i tužilaca kako bi se adekvatnije primjenjivale te nove odredbe Krivičnog i kako bi izricale strože kazne", rekao je Goran Selak, ministar pravde.

Digitalno nasilje je i te kako prisutno i rasprostranjeno. Muškarci moraju dati veliki doprinos kada je riječ o sistemskom rješavanju ovog problema, ističe prvi čovjek Vlade Srpske.

"Moramo se vratiti iskrenom viteštvu u odnosu prema ženskom polu a svi mi koji iole želimo da budemo džentlmeni I muškarci maksimalno damo sve od sebe da bi učestvovali u sistemskom rješavanju ovog problema I maksimalnom sankcionisanju I kažnjavanju onih koji to počine", kaže Savo Minić.

Nema tačnih podataka o broju digitalnih napada na žene. Od prijetnje do fatalnog ishoda put može biti vrlo kratak. Zato, bez odlaganja, još danas - prijaviti.