Bivši gradonačelnik Splita završio u zatvoru, oglasila se supruga: ''Neću ga posjetiti''

Izvor:

Slobodna Dalmacija

16.12.2025

12:30

Затвор
Foto: ATV

Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita i predsjednik stranke HGS-a, završio je u zatvoru na Bilicama, gdje bi trebao ostati do 29. decembra, prenose hrvatski mediji.

Naime, Kerum je u ponedjeljak izazvao saobraćajnu nezgodu koja je završila sa materijalnom štetom, ali je upravljao automobilom bez vozačke dozvole.

Podsjećamo, u aprilu je sud u Gospiću kaznio Keruma sa 1.500 evra zbog udesa na auto-putu. Njegov advokat je tvrdio da nije on vozio, nego samo da je platio kaznu umjesto supruge Fani. Kerum je imao zabrane vožnje i 2021. godine.

Slobodna Dalmacija kontaktirala je njegovu suprugu Fani Kerum, koja je prokomentarisala situaciju u kojoj se sada našao njen suprug.

“Znam zbog čega me zovete. Nije trebalo do toga doći, došlo je i gotovo sad... Ne bih puno išla u širinu. Ovo je bilo nepotrebno. Bio je bez vozačke i samim tim nije smio biti za volanom. Ima osobnog šofera na plaći koji ga vozi. Materijalna šteta je tisuću eura, curi se nije ništa dogodilo. No, to ne opravdava činjenicu da je bez vozačke i da je sjeo za volan. Nosit će se s posljedicama, tako je kako je”, rekla je ona, pa dodala: “Kako ću se osjećati, imam troje maloljetne djece i tinejdžera koji idu u školu”.

Nije bila suprugu u posjetu i zasad ne planira.

“Mislim da čak i neću, ali vidjet ću. Nisam ljuta, nego eto... Ljuta sam bila prvi tren, normalno da sam podivljala momentalno, ali sad više nisam ljuta. Mislila sam da do ovoga doći neće, ali eto, došlo je”, rekla je Kerum.

Željko Kerum je na sudu priznao krivicu i izjavio kako je dobio poruku i da je morao ići, da nije bio koncentrisan te da zna da nije smio voziti.

“Ne znam tko mu je poslao poruku, ništa nije bilo između nas”, zaključila je kratko njegova supruga.

