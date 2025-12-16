Logo
Large banner

Uhapšen dječji psihijatar u Osijeku: Pacijentima davao drogu, optužen i za bludne radnje nad djecom

Izvor:

Jutarnji.hr

16.12.2025

11:53

Komentari:

0
Ухапшен дјечји психијатар у Осијеку: Пацијентима давао дрогу, оптужен и за блудне радње над дјецом
Foto: Unsplash

U Hrvatskoj u Osijeku je uhapšen dječji psihijatar, koji se sumnjiči da je počinio više krivičnih djela na štetu maloljetnika i dvije punoljetne osobe.

Radnik se konkretno tereti za krivična djela povrede djetetovih prava, bludne radnje, omogućavanja trošenja droge i neovlašćene proizvodnje i prometa narkotika.

Kako piše Jutarnji, uhapšen je 46-godišnji zdravstveni radnik iz Osijeka.

PU osječko-baranjska protiv njega je podnijela krivičnu prijavu, a nakon hapšenja predat je pritvorskom nadzorniku, gdje će čekati saslušanje u Državnom tužilaštvu.

policija rs 3

Hronika

Uhapšen lažni doktor: Prodavao napitak za ''liječenje raka''

Kriminalističko istraživanje koje su sproveli policijski službenici Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske pokazalo je postojanje osnovane sumnje da je 46-godišnjak počinio krivična djela koja mu se stavljaju na teret.

- Utvrđeno je da se u razdoblju od 2016. do 2019. godine u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku prema svoja četiri pacijenta, koji su u to vrijeme bili maloljetni, obraćao neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu i davao im drogu na konzumaciju.

Takođe je utvrđeno da je od 2018. do 2023. godine davao na konzumaciju drogu punoljetnim osobama, svojim poznanicima, sada 35-godišnjakinji i 35-godišnjaku – saopštili su iz policije, prenosi Telegraf.

Doktor

Region

Lažni doktor u Hrvatskoj uzeo više od 150.000 evra od starijih osoba

Takođe, temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku, juče je obavljena pretraga doma i drugih prostorija na adresi prebivališta, ordinacije i vozila kojima se koristi, tokom koje su kod 46-godišnjaka pronađena i uz potvrdu oduzeta dva računara, mobilni telefon, 33 plastične vrećice marihuane ukupne težine 213,9 grama, devet prozirnih paketića s 12 tableta nepravilnog oblika različitih boja droge „MDMA“ ukupne mase 4,53 grama, plastični paketić smeđe komprimirane materije hašiša težak 0,69 grama, pet prozirnih plastičnih vrećica s grumenastom materijom droge „MDMA“ ukupne težine 4,71 grama, šest paketića s bijelom komprimiranom materijom amfetamina težine 3,24 grama te šprica s 0,5 mililitara nepoznatog sadržaja.

Podijeli:

Tagovi:

Hrvatska

zdravstveni radnici

uhapšen

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лажни доктори зову грађане и траже новац за лијечење дјетета

Region

Lažni doktori zovu građane i traže novac za liječenje djeteta

5 mj

0
Ухапшен лажни доктор: Продавао напитак за ''лијечење рака''

Hronika

Uhapšen lažni doktor: Prodavao napitak za ''liječenje raka''

8 mj

0
Лажни доктор 20 година обављао операције повећања мушкости

Svijet

Lažni doktor 20 godina obavljao operacije povećanja muškosti

1 god

0
Лажни доктор покушао да оперише дјечака гледајући снимке на ''Јутјубу''?

Svijet

Lažni doktor pokušao da operiše dječaka gledajući snimke na ''Jutjubu''?

1 god

0

Više iz rubrike

Хрватска: Разбијен међународни ланац кријумчара кокаина

Region

Hrvatska: Razbijen međunarodni lanac krijumčara kokaina

1 h

0
Скандал у Хрватској: Из сефа у суду нестао пиштољ, сви мјесецима ћутали

Region

Skandal u Hrvatskoj: Iz sefa u sudu nestao pištolj, svi mjesecima ćutali

2 h

0
Ухапшен отмичар једанаестогодишњака

Region

Uhapšen otmičar jedanaestogodišnjaka

2 h

0
Застава Црна Гора

Region

Crna Gora zatvorila pet poglavlja pregovora sa EU

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

58

SIPA pretresa na četiri lokacije

12

53

Uhapšen direktor Doma penzionera Tuzla!

12

41

Stigla je 3. sezona: Otkriveni detalji prve epizode serije ''Euforija''

12

40

Hoće li biti poskupljenja struje u Srpskoj od 1. januara?

12

38

Oglasio se glumac osuđen za pedofiliju: Odriče se nagrade

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner