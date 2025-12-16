Uhapšen dječji psihijatar u Osijeku: Pacijentima davao drogu, optužen i za bludne radnje nad djecom

U Hrvatskoj u Osijeku je uhapšen dječji psihijatar, koji se sumnjiči da je počinio više krivičnih djela na štetu maloljetnika i dvije punoljetne osobe.

Radnik se konkretno tereti za krivična djela povrede djetetovih prava, bludne radnje, omogućavanja trošenja droge i neovlašćene proizvodnje i prometa narkotika.

Kako piše Jutarnji, uhapšen je 46-godišnji zdravstveni radnik iz Osijeka.

PU osječko-baranjska protiv njega je podnijela krivičnu prijavu, a nakon hapšenja predat je pritvorskom nadzorniku, gdje će čekati saslušanje u Državnom tužilaštvu.

Kriminalističko istraživanje koje su sproveli policijski službenici Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske pokazalo je postojanje osnovane sumnje da je 46-godišnjak počinio krivična djela koja mu se stavljaju na teret.

- Utvrđeno je da se u razdoblju od 2016. do 2019. godine u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku prema svoja četiri pacijenta, koji su u to vrijeme bili maloljetni, obraćao neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu i davao im drogu na konzumaciju.

Takođe je utvrđeno da je od 2018. do 2023. godine davao na konzumaciju drogu punoljetnim osobama, svojim poznanicima, sada 35-godišnjakinji i 35-godišnjaku – saopštili su iz policije, prenosi Telegraf.

Takođe, temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku, juče je obavljena pretraga doma i drugih prostorija na adresi prebivališta, ordinacije i vozila kojima se koristi, tokom koje su kod 46-godišnjaka pronađena i uz potvrdu oduzeta dva računara, mobilni telefon, 33 plastične vrećice marihuane ukupne težine 213,9 grama, devet prozirnih paketića s 12 tableta nepravilnog oblika različitih boja droge „MDMA“ ukupne mase 4,53 grama, plastični paketić smeđe komprimirane materije hašiša težak 0,69 grama, pet prozirnih plastičnih vrećica s grumenastom materijom droge „MDMA“ ukupne težine 4,71 grama, šest paketića s bijelom komprimiranom materijom amfetamina težine 3,24 grama te šprica s 0,5 mililitara nepoznatog sadržaja.