Crna Gora zatvorila pet poglavlja pregovora sa EU

Crna Gora zatvorila je pet poglavlja u pregovorima sa EU, rečeno je danas na Međuvladinoj konferenciji u Briselu.

Ministar evropskih poslova Danske Mari Bjere, u ime predsjedavajuće EU, rekla je da je Crna Gora zatvorila poglavlja tri - pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, četiri - sloboda kretanja kapitala, šest - privredno pravo, 11 - poljoprivreda i ruralni razvoj, te 13 – ribarstvo.

Ona je izjavila da je ovo veliki korak naprijed Crne Gore i EU.

"Prepoznajemo političku predanost i napredak Crne Gore", dodala je Bjere.

Evropski komesar za proširenje EU Marta Kos izjavila je da Crna Gora nikada nije bila bliža EU, ali da je pred njom još mnogo posla, posebno kada je riječ o jačanju vladavine prava.

"Pružićemo podršku dok ne postane dio EU na svakom koraku", navela je Kos.

Premijer Crne Gore Milojko Spajić izjavio je da je ova zemlja zatvorila više od trećinu poglavlja sa EU, što je čini prvom takvom zemljom za 16 godina.

On je rekao da je Crna Gora veoma zahvalna Francuskoj, koja je dala nešto teži zadatak, ali je pokazala kako evropski partneri mogu da rade zajedno.

Spajić je istakao da je Crna Gora ekonomski stabilna i da bilježi rast i napredak, te da neće predstavljati veliko poresko opterećenje za građane EU.

Crna Gora je do sada otvorila sva 33 poglavlja, a privremeno zatvorila sedam.

Cilj Vlade Crne Gore je da do kraja naredne godine zatvori preostala poglavlja, kako bi država bila spremna da postane 28. članica Unije 2028. godine.

Pregovori o pristupanju Crne Gore EU počeli su 29. juna 2012. godine.