U Hrvatskoj od marta novi sistem naplate putarina, bez stajanja, bez rampi

Hrvatski sabor je u ponedjeljak donio novi Zakon o naplati putarina, kojim se od 1. marta 2027. godine uvodi jedinstveni elektronski sistem naplate putarina na čitavoj mreži auto-puteva u Hrvatskoj, a koji bi trebalo značajno da poboljša saobraćaj.
Novi sistem predviđa slobodan protok vozila bez zaustavljanja zbog plaćanja putarine i omogućava prolazak bez zaustavljanja i pri brzinama do 130 kilometara na čas, prenosi Jutarnji list.
Zasniva se na dvije tehnologije - ENC uređaju u vozilu i automatskom očitavanju registarskih tablica putem kamera.
Elektronski sistem za naplatu putarine uključivaće prijavu registarskih oznaka i valjanog sredstva plaćanja - obavezno za laka vozila do 3,5 tona.
Teška vozila će morati da koriste ENC i automatsko očitavanje registarskih tablica.
Uključenje u ESNC moći će da se obavi putem jedinstvenog nacionalnog veb-prodajnog mjesta, mobilne aplikacije, drugih digitalnih servera i na predviđenim stazama za brzo uključenje.
Moći će da se sprovede i u prodajnim kancelarijama upravitelja auto-puteva ili na drugim prodajnim mjestima trećih osoba koje imaju ugovor sa subjektima za naplatu putarine.
Nakon što se novi sistem uvede, neko vrijeme će postojati još naplatne kućice na ulazima na auto-putu, iako u njima neće biti ljudi ni rampi pored njih.
Postavljanje portala i kamera počelo je na auto-putu A3, a ukupno je planirano postavljanje 212 portala na mreži kojom upravljaju "Hrvatske autoceste" i ostali koncesionari.
