U Hrvatskoj od marta novi sistem naplate putarina, bez stajanja, bez rampi

Izvor:

Jutarnji.hr

16.12.2025

09:54

У Хрватској од марта нови систем наплате путарина, без стајања, без рампи

Hrvatski sabor je u ponedjeljak donio novi Zakon o naplati putarina, kojim se od 1. marta 2027. godine uvodi jedinstveni elektronski sistem naplate putarina na čitavoj mreži auto-puteva u Hrvatskoj, a koji bi trebalo značajno da poboljša saobraćaj.

Novi sistem predviđa slobodan protok vozila bez zaustavljanja zbog plaćanja putarine i omogućava prolazak bez zaustavljanja i pri brzinama do 130 kilometara na čas, prenosi Jutarnji list.

Zasniva se na dvije tehnologije - ENC uređaju u vozilu i automatskom očitavanju registarskih tablica putem kamera.

Плави стуб на путу у Њемачкој

Auto-moto

Nisu radari: Čemu služe ovi stubovi pored puta

Elektronski sistem za naplatu putarine uključivaće prijavu registarskih oznaka i valjanog sredstva plaćanja - obavezno za laka vozila do 3,5 tona.

Teška vozila će morati da koriste ENC i automatsko očitavanje registarskih tablica.

Uključenje u ESNC moći će da se obavi putem jedinstvenog nacionalnog veb-prodajnog mjesta, mobilne aplikacije, drugih digitalnih servera i na predviđenim stazama za brzo uključenje.

Moći će da se sprovede i u prodajnim kancelarijama upravitelja auto-puteva ili na drugim prodajnim mjestima trećih osoba koje imaju ugovor sa subjektima za naplatu putarine.

ауто-пут-изградња

Društvo

Svi na gubitku: Zašto su sredstva od putarina i dalje blokirana?

Nakon što se novi sistem uvede, neko vrijeme će postojati još naplatne kućice na ulazima na auto-putu, iako u njima neće biti ljudi ni rampi pored njih.

Postavljanje portala i kamera počelo je na auto-putu A3, a ukupno je planirano postavljanje 212 portala na mreži kojom upravljaju "Hrvatske autoceste" i ostali koncesionari.

Hrvatska

Putarina

