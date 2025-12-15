Hrvatska i dalje krši pravila: Sabor usvojio zakon o Trgovskoj gori

Izglasavanjem Zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, Hrvatska je, bez prethodne studije uticaja na životnu sredinu prešla u crvenu liniju. Odluka donesena bez rasprave otvara ozbiljna pitanja poštovanja evropskih procedura i međunarodnih obaveza.

"Hrvatska se na jako ružan način igra sa svojim zakonima i sa direktivama EU koje bi bar trebala poštovati u jednoj mjeri, nije ih poštovala, apsurdna je situacija da se donosi zakon kojim se utvrđuje prostor gdje će se graditi, a da prethodno nije provođena studija uticaja na životnu sredinu. Moramo ići u tužbe kad je u pitanju ovaj slučaj, imamo vremena, da li smo mogli pripremiti bolju dokumentaciju? Jesmo. Da li imamo dovoljno da oborimo slučaj itekako imamo", kazao je predsjednik Udruženja ''GRIN TIM'' Mario Crnković.

Ako bi se otpad odlagao uz samu granicu sa BiH to bi ugrozilo živote oko 250 000 stanovnika u slivu rijeke Une. Zato iz Novog Grada ali i drugih lokalnih zajednici poručuju da od borbe neće odustati, spremaju tužbe.

"Ne trebamo moliti da po svaku cijenu učestvujemo ni u njihovim istraživanjima ni u razmjeni bilo kakvih informacija već da idemo prema komitetu konvencije što je i urađeno i da se naravno pripremamo na jedan ozbiljan međunarodni sudski spor to je jedino rješenje", rekao je načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača.

"Stvarno smo u jednom velikom problemu, nadamo se da ćemo nastaviti borbu kao Republika Srpska i BiH da to odlagalište otpada ne bude tu jer stvarno ugrožava živote 250 000 ljudi i svoju biljnu floru i faunu, ali vidjećemo upotrijebićemo sva sredstva da do toga ne dođe", istakao je zamjenik gradonačelnika Prijedora Nenad Mejakić.

Nisu ni svi u Hrvatskoj za to da se opasni otpad odlaže na Čerkezovcu, pokazalo je to i današnje glasanje, ali broj ruku bio je nedovoljan da bi odluka bila zaustavljena.

"Veliki broj saborskih zastupnika koji zastupaju takođe broj gađana republike hrvatske se protivio i načinu i donošenju ovog spornog zakona. Mi danas formalno završavamo sve pripremne aktivnosti vezano za sekretarijat espo konvencije i sučeljavanje sa hrvatskom stranom koja nas očekuje u maju naredne godine u Ženevi u Sekreterijatu", izjavio je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik.

Pravna borba sada se seli van granica BiH. Slučaj Trgovske gore biće otvoren pred međunarodnim institucijama, s ciljem da se spriječi izgradnja odlagališta radioaktivnog otpada na samoj granici i zaštiti zdravlje ljudi i životna sredina.