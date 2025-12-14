Logo
Muškarac izgorio u požaru: Policija ga pronašla u prizemlju kuće

Izvor:

SRNA

14.12.2025

11:20

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Tijelo zasad nepoznatog muškarca pronađeno je u kući u Dubrovniku u kojoj je izbio požar, saopšteno je iz policije.

Požar je prijavljen sinoć, a nakon što je vatra ugašena oko 1.00 čas poslije ponoći, vatrogasci su u prizemlju pronašli tijelo, prenose hrvatski mediji.

Брчко полиција тијело

Hronika

Pronađeno tijelo muškarca, naređena obdukcija

Uviđajem je utvrđeno da je uzrok požara tehničke prirode.

U dubrovačkoj bolnici biće obavljena obdukacije kako bi se utvrdio identitet i uzrok smrti muškarca.

Tagovi:

