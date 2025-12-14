Muškarac izgorio u požaru: Policija ga pronašla u prizemlju kuće

Izvor:
SRNA
14.12.2025
11:20
Komentari:0
Tijelo zasad nepoznatog muškarca pronađeno je u kući u Dubrovniku u kojoj je izbio požar, saopšteno je iz policije.
Požar je prijavljen sinoć, a nakon što je vatra ugašena oko 1.00 čas poslije ponoći, vatrogasci su u prizemlju pronašli tijelo, prenose hrvatski mediji.
Hronika
Pronađeno tijelo muškarca, naređena obdukcija
Uviđajem je utvrđeno da je uzrok požara tehničke prirode.
U dubrovačkoj bolnici biće obavljena obdukacije kako bi se utvrdio identitet i uzrok smrti muškarca.
Region
3 h0
Region
3 h0
Region
13 h1
Region
14 h0
Najnovije
Najčitanije
11
20
11
12
11
07
10
58
10
46
Trenutno na programu