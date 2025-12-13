Logo
U Hrvatskoj potvrđena kuga malih preživara

Izvor:

SRNA

13.12.2025

21:13

У Хрватској потврђена куга малих преживара
Foto: Pixabay

U Hrvatskoj je danas po prvi put potvrđena kuga malih preživara, zarazna bolest koja pogađa ovce i koze, saopštilo je iz hrvatsko Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, dodajući da je virus potvđen u uzorcima u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a da ju je potvrdio Hrvatski veterinarski institut.

Na zaraženom imanju, pod nadzorom hrvatskog Državnog inspektorata, već su preduzete hitne mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti, što uključuje usmrćivanje ovaca i koza, kao i temeljno čišćenje i dezinfekciju objekata, prenio je hrvatski portal Indeks.

Istraga se nastavlja kako bi se utvrdilo na koji je način virus dospio na imanje, a prve informacije ukazuju na mogućnost ilegalnih radnji.

Kako bi se spriječilo dalje širenje zaraze, u okolini žarišta biće određene zone ograničenja.

Kuga malih preživara je vrlo zarazna virusna bolest koja ugrožava ovce i koze, ali nije opasna za ljude ni druge vrste životinja.

Virus se prenosi direktnim kontaktom između životinja ili posredno putem zaražene opreme, vode ili pašnjaka. Vlasnici životinja treba da obrate pažnju na nagli porast temperature, iscrpljenost, otežano kretanje, gubitak apetita i iscedak iz očiju i nosa.

Tagovi:

kuga

ovce

Hrvatska

