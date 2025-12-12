Logo
Francuska blokira put Crne Gore u Evropsku uniju

12.12.2025

21:01

Komentari:

0
Застава Црна Гора
Foto: Pexels

Crna Gora će naredne sedmice zatvoriti samo tri od, kako se očekivalo, pet pregovaračkih poglavlja, jer je Francuska blokirala poglavlja 11 i 13, koja se tiču poljoprivrede i ruralnog razvoja, odnosno ribarstva.

To su za TVCG potvrdili izvori iz Savjeta EU nakon sastanka stalnih predstavnika zemalja članica EU u Briselu.

Naredne sedmice Crna Gora planira zatvoriti tri poglavlja u pregovorima sa EU: Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga (poglavlje tri), Slobodno kretanje kapitala (poglavlje četiri) i Pravo privrednih društava (poglavlje šest).

Najavljeno je da će međuvladina konferencija biti održana 16. decembra, prije početka Savjeta ministara za opšte poslove EU.

Portal RTCG saznaje iz diplomatskih izvora da će se stalni predstavnici ponovo sastati tokom vikenda, neposredno prije Međuvladine konferencije, što bi mogla biti još jedna prilika za razgovor o eventualnom zatvaranju dodatnih poglavlja.

Crna Gora

Francuska

Evropska unija

