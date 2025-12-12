Logo
Zdravko Čolić zbog ovoga odbio da pjeva za nevjerovatnu sumu

Informer

12.12.2025

18:00

Здравко Чолић због овога одбио да пјева за невјероватну суму
Foto: Youtube

Zdravko Čolić odbio je cifru od 50.000 evra da zapjeva u jednom crnogorskom klubu, jer nastup počinje sat i po poslije ponoći što je muzičkoj legendi kasno.

Zdravko Čolić ima toliko zavidnu i uspješnu karijeru da može da bira da li će, gdje će i za koliko novca će da pjeva. Svoj mir i svoj san ne želi da remeti, pa one nastupe koji počinju kasno u noć, ne prihvata.

Iako je u svoju kasu mogao da inkasira 50.000 evra, to ne bi mnogo promijenilo stanje na njegovom bankovnom računu.

Čolu su zvali nedavno da pjeva u Crnoj Gori, ali on je odbio. Nudili su mu 50.000 evra, koliko i košta njegov nastup, ali on nije prihvatio. Njemu ne odgovara da započne nastup u 1:30h. Njemu tih 50.000 evra neće mnogo poremetiti stanje na bankovnom računu čim je mogao da ne prihvati ovu ponudu. Što bi se reko, ima se, može se.

Inače, ovde se priča da gazde kluba ne odustaju i da se nadaju da će ipak uspjeti da nađu neki kompromis sa Čolom, da bi on do kraja sezone nastupao kod njih. Ranijih godina je prihvatao ponude, ali ove godine je to promjenio - rekao je ranije izvor za "Kurir".

Čola svoj minut "debelo" naplaćuje, ali za razliku od kolega nema specijalne uslove, već samo par zahtjeva. Kada su privatne proslave u pitanju Zdravko traži da da bina bude uzdignuta od poda kako mu gosti ne bi prilazili previše blizu dok pjeva, da nema naručivanja pjesama i fotografisanja sa gostima.

Zdravko Čolić

koncert

Crna Gora

