Španska političarka u nikabu došla u skupštinu

Virdžinija Martinez, regionalna poslanica u Mursiji iz španske konzervativne stranke Voks, pojavila se u srijedu u regionalnoj skupštini noseći nikab kako bi predstavila predlog svoje stranke o zabrani takve odjeće u javnim prostorima.

Na video snimcima koje je sama Martinez objavila, vidi se kako ulazi u zgradu regionalnog parlamenta noseći nikab. Prije nego što je progovorila, predsednica regionalnog parlamenta, Visitasion Martinez, upozorila ju je da ne može da se obraća poslanicima obučena na taj način.

„Ne možete učestvovati na ovoj plenarnoj sjednici ovako obučeni. Molim vas, presvucite se“, rekao joj je predsednik parlamenta.

Ostale parlamentarne grupe odbile su Voksov predlog

Nakon što je skinula nikab, Virdžinija Martinez je rekla da je drago što takva odjeća nije dozvoljena. „Drago nam je što takva odjeća nije dozvoljena jer smo poslije 50 godina demokratije videli kako žene moraju da žive u zatvorima od tkanine, a to nije sloboda ni za jednu ženu u ovom društvu“, rekla je.

La #AsambleaRegional me prohíbe debatir con el #Niqab. Si no se puede llevar en la sede de la soberanía Regional tampoco se debería llevar en los espacios públicos de la Región. #NiBurka #NiNiqab #Libertad pic.twitter.com/HyP3NUU6Bq — Virginia Martínez 🇪🇸 (@virginia_vmg) December 10, 2025

Dodala je da bi zabrana trebalo da važi i van parlamenta. „Drago nam je što to nije dozvoljeno u ovom parlamentu, a ako nije dozvoljeno ovdje, ne bi trebalo da bude dozvoljeno ni u jednom javnom prostoru“, rekla je Martinez. Predlog Voksa su na kraju odbile sve ostale parlamentarne grupe.

U Španiji ne postoji opšta zabrana nošenja burke ili nikaba

Iako su neki mediji izvijestile da je u pitanju burka, Martinez je zapravo nosio nikab, koji pokriva lice, ali ostavlja oči vidljivim. Burka pokriva cijelo tijelo i lice, uključujući oči, koje su zasenjene mrežom.

Španija nema opštu, nacionalnu zabranu nošenja burke ili nikaba. Pokušaji lokalnih vlasti da uvedu takva ograničenja ranije su odbijani od strane sudova. Još 2013. godine, Vrhovni sud Španije je presudio da su lokalne zabrane, poput one u Ljeidi, neustavne jer krše osnovno pravo na slobodu vjeroispovijesti.

Situacija se razlikuje od, na primjer, Francuske, gdje je nacionalna zabrana nošenja maski za lice u javnosti potvrđena presudom Evropskog suda za ljudska prava iz 2014. godine.

Australijski senator suspendovan

Uzgred, slična situacija kao i ova u regionalnoj skupštini Mursije dogodila se prošlog mjeseca u Australiji, kada je senatorka Polin Hanson suspendovana na nedjelju dana nakon što je nosila burku u parlamentu kako bi promovisala zabranu muslimanske odjeće u javnosti.

To je bio drugi put da je senatorka iz Kvinslenda, članica antiimigracione stranke Jedna nacija, došla u parlament sa pokrivenim licem i tijelom.

(indeks)