"Volvo" podržava zabranu motora sa unutrašnjim sagorijevanjem

Izvor:

SRNA

12.12.2025

17:24

"Волво" подржава забрану мотора са унутрашњим сагоријевањем
Foto: Pixabay

Direktor "Volva" Erik Severinson izjavio je da se nada da će Evropska komisija odoljeti pritisku da ukine zabranu prodaje automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Severinson je rekao da je švedski proizvođač automobila spreman za prelazak na električnu alternativu.

Njemačka, Italija i njihovi proizvođači automobila lobiraju u Briselu da barem ublaži plan za zabranu do 2035. godine. Oni tvrde da im je potrebna podrška tokom tranzicije u uslovima snažne konkurencije iz Kine.

epstajn

Svijet

Nove fotografije sa Epstinovog imanja, brojni moćnici na njima

Njemački poslanici u Evropskom parlamentu najavili su da će Evropska komisija sljedeće sedmice preduzeti korake za ukidanje zabrane i podnijeti alternativni prijedlog za smanjenje automobilskih emisija ugljen-dioksida za 90 odsto.

Severinson je rekao da bi ukidanje zabrane bilo štetno.

"Volvo" i drugi švedski proizvođač automobila "Polestar" spadaju među najglasnije protivnike promjene plana, zajedno sa drugim proizvođačima električnih automobila.

Oni naglašavaju da se osjećaju iznevjereno nakon što su uložili velika sredstva u tranziciju na električni pogon.

