Kojić: O prijedlogu zakona o VSTS bez analize i mišljenja stručne javnosti

Poslanik SNSD-a Milorad Kojić izjavio je danas da je Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu /VSTS/ BiH u proceduru upućen u suprotnosti sa poslovnikom i pod plaštom evropskih zakona bez analize i mišljenja stručne javnosti i Savjeta ministara.

- Imamo neozbiljnu situaciju u odnosu na poslanike. Imamo Prijedlog zakona o VSTS-u BiH koji je na protokol Parlamentarene skupštine BiH došao 12. decembra u 10.30 časova, a taj sistemski zakon ima 243 člana - rekao je Kojić tokom rasprave o hitnosti procedure.

On je upitao predlagače kako su očekivali da poslanici od 10.30 časova do rasprave pročitaju Prijedlog zakona kako bi mogli diskutovati, ukazujući da hitan postupak ne daje mogućnost ulaganja amandmana.

- Sistemski zakon podrazumijeva šitu stručnu raspravu pravosudne zajednice, a nisam siguran da je ova verzija prošla. Jedan član zakona od 243 člana može da promjeni suštinu funkcionisanja načina imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija - naveo je Kojić.

Prema njegovim riječima, pominju se i neophodna finansijska sredstava za sprovođenje ovog zakona koji kažu da je potrebno oko devet miliona KM.

- Što nas dovodi u situaciju da se ne zna odakle će se obezbijediti sredstva i da li mogu, što znači da nema mišljenja Savjeta ministara ili nadležnog Ministarstva finansija i trezora u vezu sa ovim sredstvima - napomenuo je Kojić.

On je od predlagača zatražio da objasni odrebe ovog zakonskog akta koji se odnosi na sukob interesa, popunjavnje upražnjenih pozicija i odredbe koje se odnose na uslove za imenovanja predsjednika Suda i glavnog tužioca.

- Nismo imali mogućnost da pročitamo zakon i izvršimo analizu. Imajući u vidu sljedeću takčku dnevnog reda potpuno je jasno da ovaj zakon prate izmjene Zakona o Sudu, a te izmjene očigledno prate nečiji lični interesi smještanja zgrade apelacionog odjeljenja Suda BiH - ocijenio je Kojić.

Kojić je naglasio da Zakon o VSTS-u nije antikoruptivni, kakvim ga neki predstavljaju, već je akt kojim se regulišu imenovanja nosilaca pravosudnih institucija.

Odgovarajući poslaniku PDP-a Branislavu Borenoviću na konstataciju da je SNSD u Domu naroda glasao za isti zakon, dok je danas protiv, Kojić je upitao zašto je tada PDP bio protiv, a danas je za i predlaže sličan zakon?

- Ne znate šta znače pojedini članovi zakona, već pričate floskule i zamajavate javnost. Budite dosljedni u sprovođenju svojih politika - poručio je Kojić.

Kojić je pojasnio da se Zakon o VSTS-u odnosi na nosioce pravosudnih institucija na nivou BiH i entiteta, te da nema antirokupcioni karakter, niti se po njemu procesuira bilo kakav oblik korupcije, već se samo procesno rješava pitanje nosilaca pravosudnih funkcija.

- Predlagači treba da daju odgovore šta on sve propisuje, jer smo ga dobili prije 3,5 sata - rekao je Kojić.

Poslanik PDP-a Branislav Borenović ukazao je da PDP u Domu naroda za sličan zakon o VSTS-u nije glasao zbog toga što je tada nedostajao dio koji se tiče integriteta pravosudnih institucija i provjere imovine nosilaca pravosudnih funkcija.

Šef Kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić se osvrnula na kritike i uvrede poslanika Sabine Ćudić, ističući da danas predloženi zakoni nisu pisani iz pera opozicije u Republici Srpskoj nego je to prijedlog Kristijana Šmita.

- Naravno da nećemo biti za ovo i dozvoliti bilo kakve manipulacije! Nećemo dozvoliti da se operu kolege koji kažu predložili smo Pale za odjeljenje apelacionog suda. Nećemo da dozvolimo da kupite poslovni prostor od vašeg aktiviste Zorana Popića i da tu da smjestite odjeljenje - rekla je Vulićeva, ističući da neće da bude sluga Šmita nego građana Republike Srpske.

Vulićeva je naglasila da je čista laž da SNSD nešto blokira, navodeći da sve što je urađeno na evropskom putu rezultat rada ministara iz SNSD-a i HDZ-a.

- Vi iz "Trojke" niste uradili ništa zato što ne znate da se dogovarate, već znate samo da odete kod Šmita i donesete prijedlog zakona koji je kao važan za evropski put - rekla je Vulićeva.

Ona je podsjetila da je svaki evropski zakon donesen na osnovu dogovora i koordinacije, te da Zakon o VSTS-u nije dogovoren kao ostali evropski zakoni.

- Kada se postigne dogovor, a institucije Republike Srpske budu saglasne sa svime što piše, podržaćemo to. Zašto niste podržali zakon o VSTS za koji smo mi glasali? Zato što je za vas pisao Šmit i u tome je razlika što se mi dogovaramo sa svojim partmerima i slušamo glas građana, a vi Šmita - poručila je Vulićeva.

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nisu prihvatili da se po hitnom postupku razmatra Prijedlog zakona o VSTS BiH i o ovaj zakonski akt će se razmatrati po skraćenom postupku.