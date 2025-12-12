Logo
Large banner

Cvijanović: Zadovoljstvo zbog dobre saradanje sa administracijom Donalda Trampa

12.12.2025

14:48

Komentari:

2
Цвијановић: Задовољство због добре сарадање са администрацијом Доналда Трампа
Foto: x.com/Cvijanovic_Z

Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović razgovarala je u Zagrebu sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj Nikol Megrou, uoči početka konferencije u Zagrebu, posvećene 30. godišnjici Dejtonskog sporazuma.

"Tokom razgovora smo konstatovale značaj razvoja ekonomskih odnosa, kao i realizacije važnih projekata kao što je Južna interkonekcija", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

Ona je sa Nikol Magrou razgovarala uoči početka međunarodne konferencije u Zagrebu, posvećene 30. godišnjici Dejtonskog sporazum.

Podijeli:

Tag:

Željka Cvijanović

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Кошарац упутио отворено писмо посланицима Сабора Хрватске прије гласања о спорном закону

BiH

Košarac uputio otvoreno pismo poslanicima Sabora Hrvatske prije glasanja o spornom zakonu

2 h

0
У уторак поново о канцеларији главног преговарача са ЕУ

BiH

U utorak ponovo o kancelariji glavnog pregovarača sa EU

3 h

0
Без подршке Приједлогу закона о државној имовини

BiH

Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

5 h

0
ПД ПС БиХ разматра Приједлогу закона о државној имовини

BiH

PD PS BiH razmatra Prijedlogu zakona o državnoj imovini

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

06

Opasnost od povreda: Igračka povučena sa tržišta BiH

16

58

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

16

50

Kojić: O prijedlogu zakona o VSTS bez analize i mišljenja stručne javnosti

16

36

Seks-bomba na poligrafu: Konačno otkrila pravu istinu o svojim grudima

16

33

Sve o meču Partizan - Crvena zvezda: Derbi koji može mnogo da odluči

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner