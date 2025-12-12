Cvijanović: Zadovoljstvo zbog dobre saradanje sa administracijom Donalda Trampa

Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović razgovarala je u Zagrebu sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj Nikol Megrou, uoči početka konferencije u Zagrebu, posvećene 30. godišnjici Dejtonskog sporazuma.

"Tokom razgovora smo konstatovale značaj razvoja ekonomskih odnosa, kao i realizacije važnih projekata kao što je Južna interkonekcija", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

Ona je sa Nikol Magrou razgovarala uoči početka međunarodne konferencije u Zagrebu, posvećene 30. godišnjici Dejtonskog sporazum.