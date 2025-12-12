Košarac uputio otvoreno pismo poslanicima Sabora Hrvatske prije glasanja o spornom zakonu

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac upozorio je poslanike u Saboru Hrvatske da je prijedlog Zakona o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada akt koji označava protivpravni ulazak u završnicu političkog projekta u vidu planiranog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.

On je u otvorenom pismu pozvao poslanike u Saboru Hrvatske, koji po hitnom postupku razmatraju lex specialis o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, da prije glasanja za ovaj skandalozni akt uzmu u obzir ozbiljne posljedice koje realizacija ovog projekta može imati po zdravlje stanovništva, životnu sredinu i ukupnu bezbjednost kako na teritoriji Hrvatske, tako i na teritoriji Republike Srpske i Federacije BiH.

"Iako smo svjesni da rukovodstvo Hrvatske ne pokazuje apsolutno nikakvo razumijevanje niti brigu za potonju teritoriju i stanovništvo, osnovno očekivanje vaših birača je da zastupate interese barem stanovništva Republike Hrvatske", istakao je Košarac, koji je i zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara.

On je upozorio da je način na koji je ovaj prijedlog zakona pripremljen i predstavljen, kao i njegov sadržaj, u direktnoj suprotnosti s međunarodnim konvencijama i brojnim standardima kojima je Hrvatska obavezana.

Košarac je, između ostalog, upozorio da BiH, kao susjedna i direktno pogođena zemlja, uopšte nije bila uključena u proces donošenja odluka u vezi sa spornim izborom lokacije u graničnom području, niti je ozbiljno konsultovana u skladu sa međunarodnim pravnim normama, što je značajno kršenje obaveza Espo i Arhuške konvencije.

"Štaviše, osnovane i obrazložene primjedbe koje su iznijete od strane zainteresovane javnosti i institucija u BiH, nisu bile čak ni efektivno razmotrene, te su ostale bez ikakvog adekvatnog odgovora ili reakcije koja bi ukazala na spremnost da se poštuju međunarodni standardi", naglasio je Košarac.

On je istakao da je zbrinjavanje radioaktivnog otpada jedno od najsloženijih pitanja u vezi sa nuklearnom energijom i zaštitom životne sredine, koje svojim karakterom prevazilazi granice jedne države i zahtijeva potpunu usklađenost sa načelima regionalne stabilnosti, odgovorne politike i regionalne saradnje.

"Izražavamo ozbiljnu zabrinutost i snažno protivljenje dosadašnjem načinu postupanja Hrvatske u vezi s planiranom izgradnjom Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac, uključujući naročito posljednji primjer prijedloga zakona. Smatramo da su ovakvi potezi u potpunosti suprotni načelima međunarodnog prava, evropskim standardima, kao i principima transparentnosti, saradnje i dobrosusjedskih odnosa", naveo je Košarac.

On je pozvao poslanike u Saboru Hrvatske da glasaju savjesno i zaštite međunarodni pravni poredak, pravni sistem Evropske unije, pravni sistem Hrvatske, a što je najvažnije, da zaštitite ugroženo stanovništvo i njegova osnovna ljudska prava.

"Glasajte protiv Zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori", poručio je Košarac.

Očekuje se da će se Sabor Republike Hrvatske o ovom zakonu izjašnjavati u ponedjeljak, 15. decembra.