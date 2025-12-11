Logo
Cvijanović: Političko Sarajevo se guši u političkoj frustraciji

Izvor:

ATV

11.12.2025

22:31

Komentari:

0
Цвијановић: Политичко Сарајево се гуши у политичкој фрустрацији
Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da se političko Sarajevo, kao i obično, guši u političkoj frustraciji.

"Nema tu lijeka. Samo resetovanje", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Cvijanovićeva je reagovala na tekst portala "Kliks" povodom današnje izjave predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića na polaganju kamena temeljca za kulturno pastoralni studentski centar u Banjaluci.

Драган Човић

BiH

Čović se obratio Dodiku: Predsjedniče, zajedništvo može napraviti čudo

Čović je rekao da kroz predsjednika /Milorada/ Dodika želi da pozdraviti sve prijatelje iz Republike Srpske na svakom nivou vlasti i da njihovo zajedništvo može da napraviti čudo.

Tag:

Željka Cvijanović

