Cvijanović: Političko Sarajevo se guši u političkoj frustraciji

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da se političko Sarajevo, kao i obično, guši u političkoj frustraciji.

"Nema tu lijeka. Samo resetovanje", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) December 11, 2025

Cvijanovićeva je reagovala na tekst portala "Kliks" povodom današnje izjave predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića na polaganju kamena temeljca za kulturno pastoralni studentski centar u Banjaluci.

Čović je rekao da kroz predsjednika /Milorada/ Dodika želi da pozdraviti sve prijatelje iz Republike Srpske na svakom nivou vlasti i da njihovo zajedništvo može da napraviti čudo.