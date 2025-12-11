Cvijanović: Političko Sarajevo se guši u političkoj frustraciji

Izvor:
ATV
11.12.2025
22:31
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da se političko Sarajevo, kao i obično, guši u političkoj frustraciji.
"Nema tu lijeka. Samo resetovanje", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".
Političko Sarajevo se, kao i obično, guši u političkoj frustraciji. Nema tu lijeka. Samo resetovanje. pic.twitter.com/aU3msrhIig— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) December 11, 2025
Cvijanovićeva je reagovala na tekst portala "Kliks" povodom današnje izjave predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića na polaganju kamena temeljca za kulturno pastoralni studentski centar u Banjaluci.
BiH
Čović se obratio Dodiku: Predsjedniče, zajedništvo može napraviti čudo
Čović je rekao da kroz predsjednika /Milorada/ Dodika želi da pozdraviti sve prijatelje iz Republike Srpske na svakom nivou vlasti i da njihovo zajedništvo može da napraviti čudo.
BiH
3 h1
BiH
4 h2
BiH
4 h0
BiH
4 h0
Najnovije
Najčitanije
23
01
23
01
22
46
22
44
22
33
Trenutno na programu