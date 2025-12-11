Logo
Čović se obratio Dodiku: Predsjedniče, zajedništvo može napraviti čudo

ATV

11.12.2025

19:28

Човић се обратио Додику: Предсједниче, заједништво може направити чудо
Foto: ATV

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izrazio je danas žaljenje što s premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem nije mogao otvoriti novi granični prelaz u Gradišci, a potom se obratio predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.

"Predsjedniče Dodik, kroz tebe želim pozdraviti sve prijatelje iz Republike Srpske na svakoj razini vlasti, jer isto tako kako mi pokušavamo napraviti jednu mrežu zajedničkog djelovanja, siguran sam da to ne možemo napraviti ako nismo svi zajedno. To zajedništvo može napraviti čudo", rekao je Čović.

Градишка, мост

Region

Plenković: Namjerno sam ušao u BiH preko novog graničnog prelaza

Podsjećamo, otvaranje novog prelaza u Gradišci ranije je bilo najavljeno za danas, ali nije došlo do realizacije jer član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijad Krnjić nije podržao izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, kojima se omogućava početak rada novog graničnog prelaza.

Borjana Kristo

BiH

Krišto: Politikantstvo nadjačalo javni interes

Dragan Čović

Milorad Dodik

Andrej Plenković

