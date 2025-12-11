Čović se obratio Dodiku: Predsjedniče, zajedništvo može napraviti čudo

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izrazio je danas žaljenje što s premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem nije mogao otvoriti novi granični prelaz u Gradišci, a potom se obratio predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.

"Predsjedniče Dodik, kroz tebe želim pozdraviti sve prijatelje iz Republike Srpske na svakoj razini vlasti, jer isto tako kako mi pokušavamo napraviti jednu mrežu zajedničkog djelovanja, siguran sam da to ne možemo napraviti ako nismo svi zajedno. To zajedništvo može napraviti čudo", rekao je Čović.

Podsjećamo, otvaranje novog prelaza u Gradišci ranije je bilo najavljeno za danas, ali nije došlo do realizacije jer član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijad Krnjić nije podržao izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, kojima se omogućava početak rada novog graničnog prelaza.