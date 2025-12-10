Amidžić: Zijad Krnjić ponovo blokirao novi granični prelaz u Gradišci

Ekspert ispred Vlade FBiH u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH Zijad Krnjić ponovo je blokirao otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.

Kako je rekao predsjedavajući UO UIO BiH Srđan Amidžić, Krnjić je ponovo oborio pravilnik i time opet potvrdio da nije za otvaranja novog graničnog prelaza Gradiška.

Iživljavanje nad svima

Amidžić je podsjetio da je udovoljeno Krnjićevom zahtjevu da se na dnevni red uvrsti raspodjela sredstava od PDV-a.

"Jedan čovjek se iživljava nad svima u BiH. Nemam riječi kojima bih opisao i rekao nešto o tom čovjeku. Ovo je dokaz da je BiH neodrživa država", istakao je Amidžić.

Amidžić je podsjetio da je prvi put Pravilnik oboren jer je prigovarano da sjednica UO UIO nije bila redovna.

"Mi smo izašli u susret, sazvali smo sjednicu, raspravljali smo, nije bilo prigovora na sistematizaciju. Onda nije odgovaralo ni to, tražili su da se stave neke druge tačke o kojima treba da se raspravlja. I to smo učinili. Onda ni to nije bilo dovoljno i opet je gospodin Zijad Krnjić srušio ovaj Pravilnik i faktički na takav način onemogućio funkcionalnost ovog graničnog prelaza", istakao je Amidžić

Cijenu će plaćati svi

Amidžić je rekao da je ovo poruka kako je moguć suživot u BiH.

"Ovu cijenu će da plaćaju svi koji žive u BiH, a na ovakav način smo samo još jednom pokazali da je BiH sasvim sigurno neodrživa država. Ako neko misli da ja govorim nešto što nije tačno, onda neka objasni apsurdnost ove situacije u kojoj se mi danas nalazimo", poručio je Amidžić, koji je i ministar finansija u Savjetu ministara BiH.

On je rekao da ova tačka nije uslovljena bilo kojom drugom, ali da je Krnjić poručio da je ne podržava jer tvrdi da "nije prioritet".

"Tu postoje kolone ljudi koji su čekali. Na to pitanje (Krnjić je rekao) 'nije problem, čekali su do sada pa neka čekaju ponovo'. S kim da ja razgovaram, o čemu da ja pričam?", upitao je Amidžić.

Na zahtjeve Krnjića da se usvoje privremeni koeficijenti raspodjele sredstava od PDV-a, Amidžić kaže da to jeste bitno pitanje, ali naglašava i da je dug FBiH prema Srpskoj takođe bitno pitanje.

"To bi isto značilo da bi gospođa Zora Vidović mogla reći 'ukoliko vi nama u Republici Srpskoj ne isplatite ovo, mi nećemo usvojiti sistematizaciju da se raspodijele postojeći radnici i da se otvori granični prelaz'. Niko to nije uradio. Toni Kraljević koji je takođe brani interese FBiH nije dovodio u vezu pitanja koja se ne dovode u vezu", istakao je Amidžić.

Ceremonijalno otvaranje

Podsjećamo, otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška najavljeno je za sutra, 11. decembar.

Međutim, Amidžić je naglasio da će otvaranje biti samo ceremonijalno, ali da neće biti funkcionalnosti ovog graničnog prelaza.

"Što se mene tiče, ja sam saglasan da se to otkaže, ali predsjedavajuća Savjeta ministara je to dogovarala na nivou sa Republikom Hrvatskom, dolazi premijer (Andrej Plenković). Ljudi su uložili ozbiljna sredstva u Hrvatskoj da se izgrade pristupne saobraćajnice, ozbiljna sredstva da se izgradi most. Republika Srpska je uložila ozbiljna sredstva da se izgradi dio onog auto-puta do samog graničnog prelaza. I dođe jedan čovjek koji kaže, 'to je nebitno'.Evo, to je BiH, ludost", naglasio je Amidžić.