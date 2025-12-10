Više od 700.000 građana Rusije uputilo zahtjev za direktnu liniju s Putinom

Broj pitanja građana upućenih za uspostavljanje direktne linije sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u predstojećoj emisiji "Godina sa Vladimirom Putinom", premašio je 700.000.

- Već imamo preko 700.000 upita, a prema statistici, žene su češće postavljale pitanja - saopštio je televizijski kanal Rosija24.

Najčešće postavljena pitanja tiču se socijalne politike, a druge popularne teme uključuju infrastrukturu, stanovanje, društvo i državna pitanja.

Putinova direktna linija biće kombinovana sa velikom konferencijom za novinare, koja će biti emitovan 19. decembra u 12.00 časova po moskovskom vremenu.

Prikupljanje pitanja za predsjednika Rusije počelo je u četvrtak, 4. decembra i nastaviće se do kraja programa, koji će biti emitovan 19. decembra u 12.00 časova po moskovskom vremenu.

"Godina sa Vladimirom Putinom" je 2024. godine trajala četiri i po sata, tokom kojih je predsjednik Rusije odgovorio na 76 pitanja.