Za petak najavljen genralni štrajk: Očekuje se kolaps

Izvor:

Tanjug

10.12.2025

12:53

Komentari:

0
Људи штрајкују
Foto: Life Matters/Pexels

Italijanska generalna konfederacija rada (CGIL) pozvala je na generalni štrajk u petak, 12. decembra, prije svega zbog najavljenog budžeta za narednu godinu, a štrajk bi mogao da ugrozi funkcionisanje škola, prevoza i zdravstvenih usluga.

"Zbog dubine društvenih nemira, sindikat je odlučan da promijeni zakon o budžetu, koji je nepravedan i štetan za radnike, penzionere i mlade", saopštio je sindikat CGIL, objavila je danas La Stampa.

Центар за социјални рад, Мркоњић

Gradovi i opštine

Centar za socijalni rad Mrkonjić Grad: Obavljen razgovor sa dva maloljetnika

Kada je riječ o željezničkom saobraćaju, štrajk će u petak, 12. decembra, trajati od ponoći do 21 sat.

U nekim gradovima, lokalni prevoz će možda funkcionisati po drugačijem režimu, a jedini izuzetak je Rim, gdje zaposleni u gradskom saobraćajnom preduzeću neće učestvovati u štrajku, jer su već bili uključeni u prethodni protest.

Vatrogasna služba biće u štrajku od 9 do 13 sati.

Škole će biti masovno uključene u protest, pa će neki časovi da budu otkazani ili odloženi.

Par, ljubav

Ljubav i seks

Ovo je idealna razlika u godinama između partnera

U bolnicama i zdravstvenim ustanovama mogući su prekidi pružanja manje bitnih usluga i usporavanje pomoćnih aktivnosti, dok bi javne službe mogle da budu djelimično ili potpuno zatvorene u zavisnosti od nedostatka osoblja.

Avionski saobraćaj bi trebalo da funkcioniše normalno, ali se putnicima savjetuje da provjere raspored letova prije putovanja.

Italija

Štrajk

