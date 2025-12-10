Za petak najavljen genralni štrajk: Očekuje se kolaps

Izvor:
Italijanska generalna konfederacija rada (CGIL) pozvala je na generalni štrajk u petak, 12. decembra, prije svega zbog najavljenog budžeta za narednu godinu, a štrajk bi mogao da ugrozi funkcionisanje škola, prevoza i zdravstvenih usluga.
"Zbog dubine društvenih nemira, sindikat je odlučan da promijeni zakon o budžetu, koji je nepravedan i štetan za radnike, penzionere i mlade", saopštio je sindikat CGIL, objavila je danas La Stampa.
Kada je riječ o željezničkom saobraćaju, štrajk će u petak, 12. decembra, trajati od ponoći do 21 sat.
U nekim gradovima, lokalni prevoz će možda funkcionisati po drugačijem režimu, a jedini izuzetak je Rim, gdje zaposleni u gradskom saobraćajnom preduzeću neće učestvovati u štrajku, jer su već bili uključeni u prethodni protest.
Vatrogasna služba biće u štrajku od 9 do 13 sati.
Škole će biti masovno uključene u protest, pa će neki časovi da budu otkazani ili odloženi.
U bolnicama i zdravstvenim ustanovama mogući su prekidi pružanja manje bitnih usluga i usporavanje pomoćnih aktivnosti, dok bi javne službe mogle da budu djelimično ili potpuno zatvorene u zavisnosti od nedostatka osoblja.
Avionski saobraćaj bi trebalo da funkcioniše normalno, ali se putnicima savjetuje da provjere raspored letova prije putovanja.
