Ambasadori članica EU odobrili plan za ukidanje uvoza ruskog gasa

Izvor:
SRNA
10.12.2025
11:47
Komentari:0
Ambasadori članica EU odobrili su danas plan za prekid kupovine "svih vrsta ruskog gasa", saopšteno je iz danske misije u Briselu koja predsjedništva Evropskom savjetu.
U objavi misije na "Iksu" navedeno je da je odobren plan za prekid uvoza ruskog gasa do 2027. godine.
Hronika
Motociklista povrijeđen u nezgodi, saobraćaj otežan
Kako bi stupila na snagu, odluku treba da odobri Evropski savjet na nivou ministara do kraja mjeseca, piše TASS.
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
13
05
13
04
12
59
12
58
12
54
Trenutno na programu