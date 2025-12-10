Logo
Large banner

Ambasadori članica EU odobrili plan za ukidanje uvoza ruskog gasa

Izvor:

SRNA

10.12.2025

11:47

Komentari:

0
Амбасадори чланица ЕУ одобрили план за укидање увоза руског гаса

Ambasadori članica EU odobrili su danas plan za prekid kupovine "svih vrsta ruskog gasa", saopšteno je iz danske misije u Briselu koja predsjedništva Evropskom savjetu.

U objavi misije na "Iksu" navedeno je da je odobren plan za prekid uvoza ruskog gasa do 2027. godine.

Полиција ФБиХ

Hronika

Motociklista povrijeđen u nezgodi, saobraćaj otežan

Kako bi stupila na snagu, odluku treba da odobri Evropski savjet na nivou ministara do kraja mjeseca, piše TASS.

Podijeli:

Tagovi:

Evropska unija

ruski gas

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шкода добила новог директора

Auto-moto

Škoda dobila novog direktora

1 h

0
Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласио се Центар за социјални рад

Gradovi i opštine

Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasio se Centar za socijalni rad

1 h

0
Пријетње по живот и физички напад у Источном Сарајеву

Hronika

Prijetnje po život i fizički napad u Istočnom Sarajevu

1 h

0
Три ''застарјеле'' фризуре су се вратиле на велика врата

Stil

Tri ''zastarjele'' frizure su se vratile na velika vrata

1 h

0

Više iz rubrike

Dmitrij Peskov

Svijet

Peskov: Moskva želi trajan mir, a ne primirje

1 h

0
Срушиле се двије зграде: Погинуло најмање 19 особа, у току потрага за преживјелима

Svijet

Srušile se dvije zgrade: Poginulo najmanje 19 osoba, u toku potraga za preživjelima

2 h

0
Трамп: Сукоб између Камбоџе и Тајланда ријешићу једним позивом

Svijet

Tramp: Sukob između Kambodže i Tajlanda riješiću jednim pozivom

2 h

0
Избоден оперски пјевач: Пронађен мртав у својој кући, његов син главни осумњичени

Svijet

Izboden operski pjevač: Pronađen mrtav u svojoj kući, njegov sin glavni osumnjičeni

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

05

Bez položenog vozačkog divljao po putu: Udario u automobile, pa se zakucao u izlog

13

04

Oglasila se banka o navodnoj ''nestašici'' evra

12

59

Širi se opasna zaraza: Raste broj oboljelih

12

58

Robert Prosinečki ponovo u pogonu: Evo koga preuzima

12

54

Detalji krvavog obračuna: Upucan vlasnik kafića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner