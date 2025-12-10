Ambasadori članica EU odobrili plan za ukidanje uvoza ruskog gasa

Ambasadori članica EU odobrili su danas plan za prekid kupovine "svih vrsta ruskog gasa", saopšteno je iz danske misije u Briselu koja predsjedništva Evropskom savjetu.

U objavi misije na "Iksu" navedeno je da je odobren plan za prekid uvoza ruskog gasa do 2027. godine.

Kako bi stupila na snagu, odluku treba da odobri Evropski savjet na nivou ministara do kraja mjeseca, piše TASS.