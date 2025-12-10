Logo
Prijetnje po život i fizički napad u Istočnom Sarajevu

Izvor:

ATV

10.12.2025

11:34

Пријетње по живот и физички напад у Источном Сарајеву
Foto: ATV

Lice iz Istočnog Novog Sarajeva čiji su inicijali Ž.T. uputilo je verbalne prijetnje po život licu V.E, nakon čega ga je i udarilo.

Povrijeđenom je ukazana ljekarska pomoć u Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Na mjestu jučerašnjeg napada izvršen je uviđaj, a o svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

Pripadnici Policijske stanice Istočno Novo Sarajevo sprovode operativne mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnih djela ugrožavanje sigurnosti i tjelesna povreda.

U protekla 24 časa na području Policijske uprave Istočno Sarajevo evidentirana su tri krivična djela, javni red i mir narušen je dva puta, a dogodile su se četiri saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom.

Istočno Sarajevo

prijetnje

