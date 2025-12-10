Logo
Otac i sin koji su izazvali haos u Velikoj Kladuši ostaju iza rešetaka

Avaz

10.12.2025

10:26

Саобраћајна несрећа у Великој Кладуши
Jasminu Ponjeviću pritvor je produžen za dva mjeseca, a njegovom maloljetnom sinu A. P. (15) za još 30 dana, saznaje „Dnevni avaz“.

Proteklog mjeseca oni su izazvali opšti haos na cesti u mjestu Trnovi kod Velike Kladuše obijesnom vožnjom, što su pokazali i uznemirujući snimci, a da stvar bude gora, maloljetnik je pokušao automobilom pogaziti okupljene ljude.

Kako je potvrđeno iz Opštinskog suda u Velikoj Kladuši za „Dnevni avaz“, Ponjević i njegov sin nalaze se u Kazneno-popravnom zavodu Bihać.

Fizički obračun

Jasmin Ponjević je, upravljajući automobilom marke Volksvagen, pri velikoj brzini i prelaskom u drugu traku izazvao saobraćajnu nesreću.

Potom je zaustavio automobil pored ceste i izašao iz vozila kako bi se verbalno sukobio s okupljenim ljudima. Nakon toga, došlo je i do fizičkog obračuna s ljudima koji su se u tom momentu zatekli na mjestu nemilog događaja.

Nakon što je dobio udarac od drugog muškarca koji se našao na licu mjesta u tom momentu i pao na pod, njegov sin, koji je bio suvozač, sjeo je za volan i odlučio pregaziti okupljene ljude. Tom prilikom je maloljetnik i udario jednu osobu.

Podnesen prijedlog

Kako je juče potvrđeno za „Dnevni avaz“ iz Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, ovo Tužilaštvo je Opštinskom sudu u Velikoj Kladuši podnijelo prijedlog za produženje pritvora za P. J. iz Velike Kladuše.

- Odluku nadležnog suda o navedenom prijedlogu ovo Tužilaštvo nije zaprimilo, te se za i dostavljanje informacija o istoj morate obratiti naprijed navedenom sudu – navodi se u odgovoru na upit pomenutog portala.

Nakon odgovora iz Tužilaštva, Opštinski sud u Velikoj Kladuši je potvrdio informaciju o produženju pritvora.

Povrijeđene osobe

Iz MUP-a USK za „Avaz“ su krajem novembra rekli da će kvalifikacija najvjerovatnije ići u smjeru pokušaja ubistva. Četiri osobe zadobile su povrede, od toga jedna teške tjelesne povrede.

Građani koji su se tada okupili bili su vidno uznemireni.

Velika Kladuša

produžen pritvor

Saobraćajna nesreća

Komentari (1)
