Kojić: Ćudićeva - stečajni upravnik svoje stranke

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić izjavio je Srni da je predsjednik Naše stranke Sabina Ćudić stečajni upravnik svoje političke partije i EU, te da za evropski put BiH nema nikakvo pravo da optužuje SNSD, a posebno ne vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Anu Trišić Babić.

On je rekao da Ćudićeva sebe uporno i u samom Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, gdje je poslanik, pokušava da se predstavi kao veliki evropejac, ali samo deklarativno.

"I ona to očigledno ne želi da kaže svojim partnerima iz EU kojima daje velika obećanja, a davajući velika obećanja stavlja sebe u poziciju stečajnog upravnika", istakao je Kojić.

Na kritike Ćudićeve upućene na račun vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić da su pokušaji BiH na evropskom putu uzaludni, Kojić je rekao da se Trišić Babić bavi pitanjem međunarodnih odnosa dugo godina i da je neko ko to u BiH apsolutno najbolje poznaje.

"Bošnjaci žele sebe da prikažu samog deklarativno kao nekog ko želi da pristupi EU, a onda trče Kristijanu Šmitu, takozvanom visokom predstavniku, da mu prenose informacije i da traže od njega da ukida nadležnost Republike Srpske", ukazao je on.

Kojić kaže da je suštinsko pitanje - da li protektorat kao što je BiH može da bude član EU?

"Definitivno EU to neće prihvatiti i ne može, koliko god se Ćudićeva pokušava predstaviti kao najpametnija, a nama poručiti da ništa ne poznajemo u bilo kojim procesima koji se izvrašavaju BiH i to je nešto što nju definitivno kao stečajnog upravnika svoje političke partije stavlja u političku penziju već poslije sljedećih izbora", istakao je Kojić.

Kojić je podsjetio da je SNDS predložio najveći broj evropskih zakona, a predstavnici Naše stranke ništa, osim onog što se tiče ukidanja Republike Srpske.

"Ćudićeva ne može držati predavanje nikome, pa ni Ani Trišić Babić, koja ima dugogodišnje iskustvo u međunarodnim odnosima", kaže Kojić.

Ćudićeva je, izjavu Ane Trišić Babić da su pokušaji BiH na evropskom putu uzaludni i da Republika Srpske ima svu potrebnu infrastrukturu/mehanizam za otvaranje pregovora sa EU, ocijenila patetičnim i optužila SNSD da uskraćuje BiH evropsku perspektivu.