Mještanin Čelinca postao hit na internetu: Izuo čizme kako bi zakoračio na novi asfalt

Braneščani kod Čelinca su uvijek važili za vrijedne domaćine, dobre ljude, ali i veseljake spremne uvijek za dobru šalu.

Ovih dana je vrlo aktivno u selu: asfaltiraju se putevi, vrši se popravka elektro mreža, obavlja se prokres ispod elektro vodova, ali i rade drugi poslovi spremanja za predstojeću zimu.

Jedan od onih Braneščana koji uvijek izmame osmijeh na lice je i Dojčin Šikanjić koji je penziju dočekao u Sloveniji, ali je uživa u rodnim Branešcima.

Mještani ga znaju kao velikog šaljivdžiju i harmonikaša koji je uvijek spreman da zabavi narod, piše Banjaluka.net.

Jedna od zadnjih šala se desila juče kada je dolazeći kod rođaka Dragana skinuo čizme kako bi zakoračio na novi asfalt koji je urađen u dvorištu.

To je sve izazvalo salve smijeha svih koji su se zadesili na licu mjesta, a Dojčin u svom stilu je upitao da li sad mora svaki put izuti čizme prilikom dolaska u dvorište.

