Logo
Large banner

Mještanin Čelinca postao hit na internetu: Izuo čizme kako bi zakoračio na novi asfalt

10.12.2025

09:59

Komentari:

0
Мјештанин Челинца постао хит на интернету: Изуо чизме како би закорачио на нови асфалт
Foto: Printscreen/Youtube/Zvijezde zavičaja

Braneščani kod Čelinca su uvijek važili za vrijedne domaćine, dobre ljude, ali i veseljake spremne uvijek za dobru šalu.

Ovih dana je vrlo aktivno u selu: asfaltiraju se putevi, vrši se popravka elektro mreža, obavlja se prokres ispod elektro vodova, ali i rade drugi poslovi spremanja za predstojeću zimu.

Jedan od onih Braneščana koji uvijek izmame osmijeh na lice je i Dojčin Šikanjić koji je penziju dočekao u Sloveniji, ali je uživa u rodnim Branešcima.

Mještani ga znaju kao velikog šaljivdžiju i harmonikaša koji je uvijek spreman da zabavi narod, piše Banjaluka.net.

Jedna od zadnjih šala se desila juče kada je dolazeći kod rođaka Dragana skinuo čizme kako bi zakoračio na novi asfalt koji je urađen u dvorištu.

To je sve izazvalo salve smijeha svih koji su se zadesili na licu mjesta, a Dojčin u svom stilu je upitao da li sad mora svaki put izuti čizme prilikom dolaska u dvorište.

Pogledajte video u prilogu i nasmijte se do suza.

Podijeli:

Tag:

Čelinac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Избоден оперски пјевач: Пронађен мртав у својој кући, његов син главни осумњичени

Svijet

Izboden operski pjevač: Pronađen mrtav u svojoj kući, njegov sin glavni osumnjičeni

3 h

0
Кошарац: Нелегалан покушај да се Блануши обезбиједи побједа, српски народ је изабрао Карана

Republika Srpska

Košarac: Nelegalan pokušaj da se Blanuši obezbijedi pobjeda, srpski narod je izabrao Karana

3 h

2
djevojka, djevojlica, zlostavljanje, nasilje

Svijet

Tamara organizovala lažnu otmicu kćerke s invaliditetom

3 h

0
Лавров: Европљани покушавају на све начине да ометају мировни процес

Svijet

Lavrov: Evropljani pokušavaju na sve načine da ometaju mirovni proces

3 h

0

Više iz rubrike

Ваздух нездрав у шест градова

Društvo

Vazduh nezdrav u šest gradova

3 h

0
Млади српски политичар у Аустрији Давид Билбија помогао божићну акцију Гарде Пантери

Društvo

Mladi srpski političar u Austriji David Bilbija pomogao božićnu akciju Garde Panteri

4 h

1
Патриајрх Порфирије у Јордану

Društvo

Patrijarh Porfirije u Jordanu: Ono što nas ujedinjuje veće je od onoga što nas razdvaja

5 h

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

59

Širi se opasna zaraza: Raste broj oboljelih

12

58

Robert Prosinečki ponovo u pogonu: Evo koga preuzima

12

54

Detalji krvavog obračuna: Upucan vlasnik kafića

12

53

Za petak najavljen genralni štrajk: Očekuje se kolaps

12

53

"Slučaj Trgovske gore ima elemente ekološkog rasizma"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner