Vazduh nezdrav u šest gradova

10.12.2025

09:07

Foto: ATV

U Banjaluci, Tuzli, Brodu, Prijedoru, Lukavcu i Doboju vazduh je jutros nezdrav i građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih negativnih posljedica po respiratorne organe, objavljeno je na internet stranici "Zrak.eko-akcija".

Mjerenje u 8.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci 160, Tuzli 167, Brodu 160, Prijedoru 157, Lukavcu 154, a Doboju 151.

Посао

Ekonomija

Njemački gigant očekuje gubitak do 800 miliona evra: 11.000 radnika ostaje bez posla

Oboljeli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, a i ostalo stanovništvo trebalo bi izbjegavati produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju.

U Sarajevu i Gacku vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, dok indeks kvaliteta iznosi 116, odnosno 104.

Полиција ФБиХ

Hronika

Težak sudar u BiH: Povrijeđena djevojka (28), saobraćaj se odvija jednom trakom

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

