Svi mlađi od 16 godina u Australiji ostali bez društvenih mreža

D‌jeca širom Australije probudila su se u srijedu bez pristupa svojim nalozima na društvenim mrežama.

Država je uvela prvu sveobuhvatnu zabranu te vrste u svijetu, s ciljem da zaštiti maloljetnike mlađe od 16 godina od zavisničkih algoritama, predatorskih odraslih i digitalnog nasilja.

Nijedna druga zemlja nije povukla tako širok potez, pa se pažnja zakonodavaca iz cijelog svijeta sada usmjerava na Australiju i njen eksperiment.

Sve ove kompanije su poručile da će poštovati zakon i koristiti tehnologiju za provjeru godina kako bi identifikovale i suspendovale naloge d‌jece mlađe od 16 godina — ali i da ne vjeruju da će ovo zaista povećati bezbjednost d‌jece.

“Ponosan dan za Australiju”

Premijer Entoni Albaneze izjavio je da je ovo velika pobjeda roditelja:

„Ovo je dan kada australijske porodice preuzimaju moć od velikih tehnoloških kompanija. Oni potvrđuju pravo d‌jece da budu d‌jeca i pravo roditelja na veću sigurnost“, rekao je Albaneze, uz priznanje da „ovo neće biti jednostavno“.

Po zakonu, platforme moraju dokazati da su preduzele „razumne korake“ da deaktiviraju postojeće naloge mlađih od 16 godina i spriječe otvaranje novih — u suprotnom mogu dobiti kaznu i do 49,5 miliona australijskih dolara (oko 32 miliona američkih dolara).

D‌jeca i roditelji koji zaobiđu zabranu neće snositi nikakve posljedice.

Snapchat

Nalozi će biti suspendovani na tri godine, odnosno do trenutka kada dijete napuni 16 godina.

YouTube

Korisnici će biti automatski od‌javljeni 10. decembra. Kanali d‌jece više neće biti vidljivi, ali će podaci biti sačuvani za kasniju reaktivaciju. D‌jeca će moći da gledaju YouTube bez prijave.

TikTok

Svi nalozi mlađih od 16 godina biće deaktivirani 10. decembra. Nije bitno na čije ime je nalog registrovan — tehnologija za procjenu godina određuje koliko korisnik zaista ima godina. Sadržaj koji su d‌jeca ranije objavljivala biće sakriven.

Twitch

D‌jeca neće moći da otvaraju nove naloge od 10. decembra, ali postojeći nalozi će biti deaktivirani tek 9. januara 2026.

Meta (Instagram, Facebook, Threads)

Uklanjanje naloga počelo je 4. decembra. Korisnici su mogli da preuzmu svoje podatke, a sve će im čekati za reaktivaciju nakon 16. rođendana.

Reddit

Suspendovaće naloge mlađih od 16 godina i spriječiti otvaranje novih.

X (bivši Twitter)

Kompanija nije odgovorila kako će sprovesti zabranu, ali žestoko se protivi zakonu, tvrdeći da krši slobodu govora.

Kick

Nije dao nikakav komentar.

Ko NIJE obuhvaćen zabranom?

Sljedeće platforme su izuzete — za sada:

Discord, GitHub, Google Classroom, LEGO Play, Messenger, Pinterest, Roblox, Steam i Steam Chat, WhatsApp i YouTube Kids.

Najviše čuđenja izaziva izostavljanje Robloxa, nakon više izvještaja o predatorima koji ciljaju d‌jecu u igricama. Vlasti kažu da je Roblox obećao nove bezbjednosne mjere, poput obavezne provjere godina za korišćenje chata i ograničavanja komunikacije na vršnjake sličnog uzrasta.

Kako se provjerava uzrast?

Platforme već imaju datume rođenja koje su korisnici unijeli, ali sada moraju aktivno provjeravati godine.

Provjera se vrši putem:

video selfija (najpopularnija metoda),

e-mail adrese,

zvaničnih dokumenata.

Kompanija Yoti, jedan od glavnih provajdera ovih tehnologija, kaže da algoritam koristi tačke na licu da procijeni da li korisnik ima manje ili više od 16 godina — bez pohranjivanja biometrijskih podataka.

Kako d‌jeca reaguju?

Mnogi pokušavaju da pronađu alternativne aplikacije koje još nisu zabranjene.

Platforma Yope tvrdi da je dobila 100.000 novih australijskih korisnika, dok se Lemon8, sestrinska platforma TikToka, takođe dijeli među tinejdžerima.

Obje platforme su već upozorene da bi mogle biti dodate na listu zabranjenih.

Kritičari upozoravaju da će d‌jeca vjerovatno migrirati u još manje regulisane digitalne prostore, gd‌je su rizici veći nego na velikim platformama.

Šta će se pratiti u narednom periodu?

Jedan od ciljeva zabrane je da d‌jeca manje vremena provode na internetu i više u „stvarnom svijetu“.

Vlasti planiraju da prate:

da li d‌jeca više spavaju,

da li provode manje vremena online,

da li uzimaju manje antidepresiva,

da li više čitaju,

da li se više bave sportom.

Istovremeno, pratiće se i neželjeni efekti:

„Da li d‌jeca idu u mračnije d‌jelove interneta – i s kakvim posljedicama?“ rekla je komesarka za e-bezbjednost Džuli Inman Grant.

U tom procesu će učestvovati tim od šest eksperata sa Stanforda, a cijeli program nadgledaće nezavisna akademska grupa iz SAD, Velike Britanije i Australije.

Stanford je saopštio da će njihovi nalazi biti javni i dostupni svim državama koje razmatraju slične mjere, prenosi Si-en-en.