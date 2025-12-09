Logo
Large banner

Arheolozi pronašli gradilište starih Rimljana u ruševinama Pompeje

Izvor:

SRNA

09.12.2025

20:17

Komentari:

0
Археолози пронашли градилиште старих Римљана у рушевинама Помпеје
Foto: Youtube/@National Geographic/screenshot

Naučnici koji iskopavaju ruševine Pompeje otkrili su gradilište koje je zamrznuto u vremenu od erupcije vulkana Vezuv u Italiji, koja se dogodila 79. godine nove ere.

Lokalitet koji se istražuje predstavlja građevinski projekat koji je bio u toku kada je erupcija zatrpala Pompeju vulkanskim pepelom i stenama, prenosi Rojters.

Otkriveni su ostaci drevnog betona koji su stari Rimljani koristili u gradnji.

rim pixabay

Nauka i tehnologija

Konačno otkrivena jedna od najvećih tajni starih Rimljana

Istraživači su naišli na prostorije u kojima su zidovi bili nedovršeni, a gomile prethodno pomiješanog suvog materijala i alati za mkerenje bili su spremljeni za pripremu betona.

Rimljani su koristili beton u izgradnji stadiona poput Koloseuma, hramova sa kupolama poput Panteona, javnih kupatila i drugih velikih zgrada, akvadukta i mostova, kakvi nisu napravljeni do tada u istoriji.

Otkriće u Pompeji pokazalo je da su Rimljani koristili tehniku koja se zove "vruće miješanje", u kojoj se materijal nazvan živi kreč, što je suvi krečnjak koji je prethodno zagrejan, direktno kombinuje sa vodom i mješavinom vulkanske stene i pepela, stvarajući hemijsku reakciju koja prirodno zagrijva smješu.

Podijeli:

Tagovi:

stari Rimljani

Pompeja

Arheološko otkriće

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трагoви римског времена – археолошко насљеђе бањалучке регије

Kultura

Tragovi rimskog vremena – arheološko nasljeđe banjalučke regije

1 sedm

0
Скица за детаљ фреске Успења Богородице насликане 1553. године, продата за 3,1 милион евра

Kultura

Skica za detalj freske Uspenja Bogorodice naslikane 1553. godine, prodata za 3,1 milion evra

2 sedm

0
У Риму изложена чувена Библија

Svijet

U Rimu izložena čuvena Biblija

3 sedm

0
Пронађено закопано римско благо, лежало је нетакнуто 2.000 година

Zanimljivosti

Pronađeno zakopano rimsko blago, ležalo je netaknuto 2.000 godina

4 sedm

0

Više iz rubrike

Путин: Ускоро ћемо остварити своје циљеве, обећавам - све ће бити обновљено

Svijet

Putin: Uskoro ćemo ostvariti svoje ciljeve, obećavam - sve će biti obnovljeno

43 min

0
Зеленски добио неколико дана да одговори на предложени амерички план

Svijet

Zelenski dobio nekoliko dana da odgovori na predloženi američki plan

50 min

0
Путин: Покушавамо да окончамо рат који је почео пучем

Svijet

Putin: Pokušavamo da okončamo rat koji je počeo pučem

2 h

0
Захарова: Зеленски укључен у крваво цјенкање

Svijet

Zaharova: Zelenski uključen u krvavo cjenkanje

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

46

Cijene stanova u Rumuniji porasle u prosjeku za 14 odsto

20

26

Detalji napada nožem u Tuzli: Osobi se bore za život, uhapšen potencijalni napadač

20

25

"Pežo" 5008 stiže u Banjaluku: Loto listić sa ovim brojem je donio nekome novo autom!

20

17

Arheolozi pronašli gradilište starih Rimljana u ruševinama Pompeje

20

11

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 97. kolu?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner