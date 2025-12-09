Arheolozi pronašli gradilište starih Rimljana u ruševinama Pompeje

Izvor:
SRNA
09.12.2025
20:17
Komentari:0
Naučnici koji iskopavaju ruševine Pompeje otkrili su gradilište koje je zamrznuto u vremenu od erupcije vulkana Vezuv u Italiji, koja se dogodila 79. godine nove ere.
Lokalitet koji se istražuje predstavlja građevinski projekat koji je bio u toku kada je erupcija zatrpala Pompeju vulkanskim pepelom i stenama, prenosi Rojters.
Otkriveni su ostaci drevnog betona koji su stari Rimljani koristili u gradnji.
Nauka i tehnologija
Konačno otkrivena jedna od najvećih tajni starih Rimljana
Istraživači su naišli na prostorije u kojima su zidovi bili nedovršeni, a gomile prethodno pomiješanog suvog materijala i alati za mkerenje bili su spremljeni za pripremu betona.
Rimljani su koristili beton u izgradnji stadiona poput Koloseuma, hramova sa kupolama poput Panteona, javnih kupatila i drugih velikih zgrada, akvadukta i mostova, kakvi nisu napravljeni do tada u istoriji.
Otkriće u Pompeji pokazalo je da su Rimljani koristili tehniku koja se zove "vruće miješanje", u kojoj se materijal nazvan živi kreč, što je suvi krečnjak koji je prethodno zagrejan, direktno kombinuje sa vodom i mješavinom vulkanske stene i pepela, stvarajući hemijsku reakciju koja prirodno zagrijva smješu.
Kultura
1 sedm0
Kultura
2 sedm0
Svijet
3 sedm0
Zanimljivosti
4 sedm0
Svijet
43 min0
Svijet
50 min0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
20
46
20
26
20
25
20
17
20
11
Trenutno na programu