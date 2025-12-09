Putin: Pokušavamo da okončamo rat koji je počeo pučem

Rusija pokušava da okonča rat koji je počeo pučem u Ukrajini i primorana je da to učini oružanim sredstvima, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Pokušavamo da ga okončamo i primorani smo da to učinimo oružanim sredstvima", rekao je Putin na sastanku Savjeta za razvoj civilnog društva i ljudskih prava.

Ruski predsjednik je rekao da primjena zakona o stranim agentima mora da bude uravnotežena i da nema potrebe za donošenjem naglih odluka.

"Znam vaš stav o zakonu o stranim agentima. Nema potrebe za mahanje mačem lijevo-desno. Sve mora da bude veoma odmjereno, pažljivo i bez ikakvih kršenja propisa", dodao je Putin.