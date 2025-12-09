Logo
Putin: Donbas je teritorija Rusije i to je istorijska činjenica

Izvor:

Agencije

09.12.2025

17:05

Komentari:

0
Путин: Донбас је територија Русије и то је историјска чињеница
Foto: Tanjug/AP

Kroz istoriju, Donbas je uvijek bio dio ruske teritorije, a svi ciljevi Specijalne vojne operacije će zasigurno biti ostvareni, izjavio je predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin na sastanku sa Savjetom za ljudska prava.

"Nesumnjivo ćemo dovesti stvar do logičnog završetka, do ostvarenja ciljeva Specijalne vojne operacije", poručio je predsjednik.

Donbas je dio Rusije i to je istorijska činjenica, a država je stvarana tako da uključuje upravo ove teritorije, podsjeća predsjednik. Zato je važno vratiti kontrolu nad njima, objasnio je on.

"To je jednostavno poznata stvar, istorijska činjenica. Čak i tokom formiranja, osnivanja Sovjetskog Saveza, postojao je spor, kao što sam već pomenuo. Donbas je postao dio RSFSR-a, a onda je Vladimir Iljič odlučio, kako je rekao – ovo je direktno iz dokumenta – 'da se predomisli'. I on se 'predomislio', i to je to – Donbas je dat Ukrajini. Tako se sve dogodilo", podsjetio je predsjednik.

Prema njegovim riječima, Rusija pokušava da okonča "rat koji je Kijev pokrenuo protiv sopstvenog naroda 2014. godine", a prinuđena je da to učini oružanim putem.

Putin je predložio da članovi Savjeta razmotre mjere za podršku učesnicima SVO, koji brane interese države. On je naveo da formalnosti ne treba da utiču na odluke koje se donose u korist ruskih boraca koji brane interese države, ističe Putin.

"Borbena dejstva se ne razlikuju u zoni Specijalne vojne operacije i zoni operacije borbe protiv terorizma. Treba poći od toga. Treba polaziti od realne situacije u borbenim dejstvima", istakao je Putin.

Vladimir Putin

Donbas

Rusija

Ukrajina

