Spoljno obavještajna služba Rusije: Kijev i EU spremili plan za još jednu krađu

Izvor:

Sputnjik

09.12.2025

09:37

Komentari:

0
Ruska zastava
Foto: Pixabay

Kijevski kleptokratski režim je pripremio još jednu šemu krađe, koju će finansirati određene zemlje Evropske unije, saopštila je Spoljno obaveštajna služba Rusije (SVR).

Radi se o snabdijevanju artiljerijskom municijom Oružanih snaga Ukrajine u okviru "Češke inicijative za municiju" po znatno naduvanim cijenama preko poljske kompanije PHU LECHMAR, navodi se u saopštenju.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Novi apsurdan i nepravedan napad Brisela na Budimpeštu

Kompanija planira da kupuje municiju iz zemalja istočne Evrope i Globalnog juga, promeni etiketu i proda je Ukrajincima kao poljske proizvode po pet puta većoj cijeni, ističe SVR.

Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Francuska, Danska, Norveška i druge zapadne zemlje finansiraće ovu šemu. Podrazumijeva se da je finansijski "mito" odgovornim zvaničnicima u ovim zemljama, naravno, uključen, naglašava SVR.

Sadašnja ukrajinska elita je toliko opsjednuta sopstvenim bogaćenjem da ne primjećuje približavanje trenutka kada će neminovno biti primorana da odgovara za sve svoje zločine, zaključuje SVR.

Pecanje

Hronika

Policija uhvatila dvojicu da ilegalno pecaju

PHU LECHMAR je ranije bio umiješan u veze sa bivšim šefom kabineta Zelenskog, Andrejem Jermakom i grupom Mindič-Zelenski.

Međutim, uvjereni u svoju nekažnjivost, ukrajinski biznismeni nisu oklijevali da se obrate kompromitovanom poljskom posredniku.

