Japan ukida upozorenje na cunami nakon zemljotresa magnitude 7.5

Japanske vlasti u utorak ukinule su upozorenja na cunami, nekoliko sati nakon snažnog potresa magnitude 7.5 koji je pogodio sjeveroistočne regije, povredivši najmanje 30 ljudi i prisiljavajući oko 90.000 stanovnika na evakuaciju.

Zemljotres je pogodio obalu u ponedjeljak u 23.15 sati po lokalnom vremenu, a Japanska meteorološka agencija saopštila je da bi cunami visok i do tri metra mogao pogoditi sjeveroistočnu obalu zemlje.

Upozorenja su izdana za prefekture Hokaido, Aomori i Ivate, a cunamiji visine od 20 do 70 cm uočeni su u nekoliko luka, rekla je JMA.

Do ranih jutarnjih sati utorka, JMA je snizila upozorenja, a kasnije je ukinula sva upozorenja. Nije bilo izvještaa o većoj šteti.

Banja Luka Ninković za ATV: Stanivuković ugrozio 200 hiljada Banjalučana

Epicentar zemljotresa bio je 80 km od obale prefekture Aomori, na dubini od 54 km.

Na japanskoj listi seizmičkog intenziteta od 1 do 7, podrhtavanje je u gradu Hačinoheu, prefektura Aomori, zabilježeno kao "gornja 6" - zemljotres dovoljno jak da je nemoguće stajati ili se kretati bez puzanja.

"Do sada sam primio izvještaje o 30 povrijeđenih i jednom požaru", rekao je novinarima premijer Sanae Takaiči, prenosi "Asia One".