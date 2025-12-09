Požar na Pedagoškom fakultetu, evakuisano 700 ljudi

Izvor:
Telegraf
09.12.2025
07:02
Najmanje 670 ljudi je evakuisano kada je jutros izbio požar na Pedagoškom fakultetu u gradu Novosibirsku, saopštilo je rusko Ministarstvo za vanredne situacije.
Kako je navedeno, nema prijavljenih žrtava, a gašenje požara je u toku, prenosi Interfaks.
Prema prvim izvještajima, požar je nastao u kancelariji na trećem spratu, a zatim se proširio na krov trospratne zgrade.
Ministarstvo je saopštilo da je na licu mjesta 85 vatrogasaca i 24 sredstva tehnike, a koristi se oprema za gašenje požara na velikim visinama, navodi agencija.
