Požar na Pedagoškom fakultetu, evakuisano 700 ljudi

Najmanje 670 ljudi je evakuisano kada je jutros izbio požar na Pedagoškom fakultetu u gradu Novosibirsku, saopštilo je rusko Ministarstvo za vanredne situacije.

Kako je navedeno, nema prijavljenih žrtava, a gašenje požara je u toku, prenosi Interfaks.

Prema prvim izvještajima, požar je nastao u kancelariji na trećem spratu, a zatim se proširio na krov trospratne zgrade.

Ministarstvo je saopštilo da je na licu mjesta 85 vatrogasaca i 24 sredstva tehnike, a koristi se oprema za gašenje požara na velikim visinama, navodi agencija.