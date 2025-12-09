Logo
Požar na Pedagoškom fakultetu, evakuisano 700 ljudi

Izvor:

Telegraf

09.12.2025

07:02

Komentari:

0
Пожар на Педагошком факултету, евакуисано 700 људи
Foto: Pixabay

Najmanje 670 ljudi je evakuisano kada je jutros izbio požar na Pedagoškom fakultetu u gradu Novosibirsku, saopštilo je rusko Ministarstvo za vanredne situacije.

Kako je navedeno, nema prijavljenih žrtava, a gašenje požara je u toku, prenosi Interfaks.

Саво Минић-05122025

Republika Srpska

Minić nastavlja konsultacije o budžetu

Prema prvim izvještajima, požar je nastao u kancelariji na trećem spratu, a zatim se proširio na krov trospratne zgrade.

Ministarstvo je saopštilo da je na licu mjesta 85 vatrogasaca i 24 sredstva tehnike, a koristi se oprema za gašenje požara na velikim visinama, navodi agencija.

Komentari (0)
