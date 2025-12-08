Tragedija: Talas odvukao u more grupu plivača, četvoro poginulo

Četiri osobe su poginule, a jedna se vodi kao nestala nakon što je snažan talas odvukao u more grupu plivača koji su se nalazili u popularnom bazenu sa morskom vodom duž stenovite, zapadne obale španskog ostrva Tenerife, saopštile su španske vlasti.

Spasioci su juče pronašli tri tijela tokom velike operacije spasavanja u kojoj su korišćeni vodeni skuteri i helikopteri, prenosi AP.

Žena, koja je četvrta žrtva, preminula je danas, dan nakon što je oživljena na licu mjesta i prebačena helikopterom u bolnicu.

Nisu date dodatne informacije o identitetu žrtava.

Bazen na ostrvu Kangreho, na obali Los Gigantes na Tenerifima, oivičen je vulkanskim stijenama sa jedne strane, a nalazi se gotovo na nivou mora i može biti veoma opasan tokom uzburkanog mora kada veliki talasi lako mogu da pređu preko cementne barijere.

Lokalni mediji su izvjestili da je u vrijeme kada je talas povukao plivače u more bilo na snazi upozorenje na uzburkano more, kao i da su plivači ignorisali znakove i ograde postavljene kako bi se spriječilo da bilo ko uđe u bazen zbog vremenskih uslova.