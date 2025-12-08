Logo
Large banner

Tragedija: Talas odvukao u more grupu plivača, četvoro poginulo

Izvor:

SRNA

08.12.2025

22:39

Komentari:

0
Nevrijeme More Uragan Talasi
Foto: Tanjug/AP

Četiri osobe su poginule, a jedna se vodi kao nestala nakon što je snažan talas odvukao u more grupu plivača koji su se nalazili u popularnom bazenu sa morskom vodom duž stenovite, zapadne obale španskog ostrva Tenerife, saopštile su španske vlasti.

Spasioci su juče pronašli tri tijela tokom velike operacije spasavanja u kojoj su korišćeni vodeni skuteri i helikopteri, prenosi AP.

Žena, koja je četvrta žrtva, preminula je danas, dan nakon što je oživljena na licu mjesta i prebačena helikopterom u bolnicu.

Nisu date dodatne informacije o identitetu žrtava.

Bazen na ostrvu Kangreho, na obali Los Gigantes na Tenerifima, oivičen je vulkanskim stijenama sa jedne strane, a nalazi se gotovo na nivou mora i može biti veoma opasan tokom uzburkanog mora kada veliki talasi lako mogu da pređu preko cementne barijere.

alimpije stolpnik

Društvo

Sutra se slavi Sveti Alimpije: Evo koje običaje treba ispoštovati

Lokalni mediji su izvjestili da je u vrijeme kada je talas povukao plivače u more bilo na snazi upozorenje na uzburkano more, kao i da su plivači ignorisali znakove i ograde postavljene kako bi se spriječilo da bilo ko uđe u bazen zbog vremenskih uslova.

Podijeli:

Tagovi:

Španija

poginuli

talasi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Иван Скоко из Љубушког постао херој у Лондону: Спасио дјевојку од сексуалног предатора

Društvo

Ivan Skoko iz Ljubuškog postao heroj u Londonu: Spasio djevojku od seksualnog predatora

29 min

0
Фудбалер због објаве на друштвеним мрежама иде у затвор!

Fudbal

Fudbaler zbog objave na društvenim mrežama ide u zatvor!

31 min

0
Нова ера мјерење времена: ‘Атомски сатови’ доносе револуцију

Nauka i tehnologija

Nova era mjerenje vremena: ‘Atomski satovi’ donose revoluciju

39 min

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Izricanje kazne Iksu ne može da se opravda

40 min

0

Više iz rubrike

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Izricanje kazne Iksu ne može da se opravda

40 min

0
Јапан: Повријеђене најмање 23 особе у снажном земљотресу

Svijet

Japan: Povrijeđene najmanje 23 osobe u snažnom zemljotresu

1 h

0
Песков: Нема разговора о састанку Трампа и Путина прије Нове године

Svijet

Peskov: Nema razgovora o sastanku Trampa i Putina prije Nove godine

2 h

0
Захарова: Вашингтон први пут доводи у питање ширење НАТО-а

Svijet

Zaharova: Vašington prvi put dovodi u pitanje širenje NATO-a

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

VIDEO Incident kod Kiseljaka: "Mještani nasrnuli na goste jer su muslimani i liče na Arape"

22

47

Tramp: Evropa ide u nekim lošim smjerovima

22

44

Bogdanović progovorio o odlasku Željka Obradovića

22

42

Mis Jamajke koja je pala sa bine u kritičnom stanju, oglasili se organizatori

22

39

Tragedija: Talas odvukao u more grupu plivača, četvoro poginulo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner