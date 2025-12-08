Logo
Ivan Skoko iz Ljubuškog postao heroj u Londonu: Spasio djevojku od seksualnog predatora

08.12.2025

22:30

Иван Скоко из Љубушког постао херој у Лондону: Спасио дјевојку од сексуалног предатора
Foto: Printscreen/X

U večernjim satima na području Murgejt u centralnom Londonu, zabilježen je incident u kojem je muškarac pokušao seksualno napastovati maloljetnicu. Dvojica maloljetnih muških svjedoka su se suprotstavila osumnjičenom, pri čemu im je on pokušao zadati udarac i krenuti za njima. U tom trenutku je intervenisala treća osoba, Ivan Skoko iz Ljubuškog (29), stručnjak za brazilsku jiu-jitsu tehniku i trener samoodbrane. On je primijenio zahvat rušenja te zadržao osumnjičenog do dolaska nadležnih službi, piše Dejli mejl.

Policijski službenici londonske policije su priveli napasnika za kojeg se saznaje da je iz Pakistana. Ivan Skoko je, naime, prije nešto više od mjesec dana spasio i ženu na jugu Londona. Razbojnik je s nožem napao stariju ženu tražeći novac, a Skoko se tu zatekao, te nokautirao napadača.

SVEMIR-SATELIT-190925

Nauka i tehnologija

Nova era mjerenje vremena: ‘Atomski satovi’ donose revoluciju

Nekoliko trenutaka prije napada u Murgejtu osumnjičeni – koji je viđen kako viče na stranom jeziku – navodno je uhvatio svoju žrtvu za stražnjicu dok je putovala kući. Dvojica tinejdžera hrabro su izazvala napadača, prije nego što je on pokušao udariti i krenuo za njima. Incident je brzo zaustavio Ivan. Osumnjičeni, koji je nosio crnu jaknu s kapuljačom, snimljen je kako pokušava osloboditi ruke dok ga je uhapsila policija grada Londona.

“Upravo sam završio trening u teretani u Murgejtu. Bio je seminar s našim glavnim trenerom.” Išao sam prema stanici i mogao sam vid‌jeti veliku gužvu. Vidio sam mlade ljude kako viču oko jednog muškarca.”

Odlučio sam pričekati i vid‌jeti mogu li pomoći – a onda je napadač počeo udarati prema dvojici mladića. Kada sam to vidio, skinuo sam slušalice i pomislio ‘ajmo ga srušiti - kazao je Ivan.

илу-мрави-24092025

Nauka i tehnologija

Mravi mole za smrt kad su bolesni

Ivan, koji vodi brazilski jiu-jitsu treninge u "Fight City Gymu" na jugu Londona, dodao je:

“Situacija ovd‌je postaje užasna. Ne znam kako riješiti ovaj problem. Ne mogu ovo rješavati svaki dan”.

