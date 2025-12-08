Voda za kafu ne smije da proključa 2 puta, evo i zašto

Stručnjaci upozoravaju da nikada ne dodajete novu vodu u već proključalu za kafu.

Mnogi od nas znaju situaciju kada zaborave vodu za kafu ili čaj i tek kasnije primjete da je već proključala. Često se u toj situaciji samo doda nova voda u već ključalu. Stručnjaci upozoravaju da je ova navika nezdrava.

Dugo kuvanje vode povećava koncentraciju minerala i štetnih supstanci poput arsena, nitrata i fluora.

Scena Žena Sergeja Trifunovića otkrila kako je njena majka reagovala na udaju: "Valjda znaš šta radiš"

Arsen u takvoj vodi može izazvati trovanje, probleme sa varenjem, dijabetes i kardiovaskularne bolesti, dok nitrati pri visokoj temperaturi prelaze u kancerogene nitrozamine.

Zato, umjesto da se štedi vrijeme, bolje je sipati svježu vodu za pripremu napitka i tako zaštititi svoje zdravlje.

(informer)