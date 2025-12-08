Kako trošiti najmanje goriva dok se vozite autoputem?

Naravno da sve ovo zavisi od modela do modela, ali ipak postoje neka koliko-toliko univerzalna pravila koja su već dokazana.

Opšta pravila za štednju goriva

Za većinu vozila važi da ubrzate što prije, prebacite u najvišu brzinu, vozite do 90 km/h i održavate obrtaje motora od 1.500 do 2.500 o/min. Tada je potrošnja najniža, a i najmanje opterećujete motor, prenio je sajt Reviahak.

Kada su u pitanju autoceste, njemačka stručna organizacija TUV preporučuje brzinu od 70 do 80 posto maksimalne - ali tako da ne pređe 130 km/h.

Ovo pravilo (do 80 posto maksimalne brzine) važi za slabije automobile koji nemaju visoku krajnju brzinu. Automobil koji ima maksimalnu brzinu 150 km/h trebalo bi da ostane u rasponu između 105 i 120 km/h, prenosi B92.